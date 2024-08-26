В Киеве разворачивают пункты несокрушимости — Finance.ua

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В Киеве разворачивают пункты несокрушимости

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В Киеве разворачивают пункты несокрушимости
В Киеве разворачивают пункты несокрушимости
В Киеве начинают работать пункты несокрушимости.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).
«В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть пункты несокрушимости по городу Киеву», — говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня утром россия совершила массированную атаку на Украину. «Укрэнерго» предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением. В Укрзализныце сообщили, что в связи с масштабной атакой есть обесточивания в разных регионах. Компания привлекла резервные тепловозы. Все поезда дальнего сообщения продолжат движение, в пригородном сообщении тоже возникли задержки.
По материалам:
Finance.ua
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