В Киеве разворачивают пункты несокрушимости — Finance.ua

В Киеве разворачивают пункты несокрушимости Сегодня 11:26

В Киеве разворачивают пункты несокрушимости

В Киеве начинают работать пункты несокрушимости.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

«В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть пункты несокрушимости по городу Киеву», — говорится в сообщении.

Власти заверили, что энергетики работают, чтобы вернуть свет киевлянам.

Напомним, сегодня утром россия совершила массированную атаку на Украину. «Укрэнерго» предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением. В Укрзализныце сообщили, что в связи с масштабной атакой есть обесточивания в разных регионах. Компания привлекла резервные тепловозы. Все поезда дальнего сообщения продолжат движение, в пригородном сообщении тоже возникли задержки.

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