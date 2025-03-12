В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег — Finance.ua
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В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег

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В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег
В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег
После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
«Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта», — говорится в сообщении.
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По его словам, также частично снимут ограничение движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег.
Без ограничений транспорт будет двигаться по:
  • Северному мосту;
  • Мосту Метро;
  • Мосту им. Е. О. Патона;
  • Дарницкому железнодорожному мосту (кроме одной полосы);
  • Подольскому мостовому переходу (кроме одной полосы);
  • Южному мосту — с левого на правый берег.
По материалам:
Finance.ua
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