В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег — Finance.ua

В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег
После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
«Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта», — говорится в сообщении.
По его словам, также частично снимут ограничение движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег.
Без ограничений транспорт будет двигаться по:
- Северному мосту;
- Мосту Метро;
- Мосту им. Е. О. Патона;
- Дарницкому железнодорожному мосту (кроме одной полосы);
- Подольскому мостовому переходу (кроме одной полосы);
- Южному мосту — с левого на правый берег.
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