В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег — Finance.ua

В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег Сегодня 12:19

В Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег

После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта», — говорится в сообщении.

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По его словам, также частично снимут ограничение движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовому переходу и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будет закрываться только одна полоса в направлении с левого на правый берег.

Без ограничений транспорт будет двигаться по:

Северному мосту;

Мосту Метро;

Мосту им. Е. О. Патона;

Дарницкому железнодорожному мосту (кроме одной полосы);

Подольскому мостовому переходу (кроме одной полосы);

Южному мосту — с левого на правый берег.

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