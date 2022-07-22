В Киеве разоблачили схему хищения гуманитарки для ВСУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве разоблачили схему хищения гуманитарки для ВСУ

Криминал
49
Правоохранители уличили в махинациях с гуманитарной помощью учредителя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в апреле предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти им бесплатно бронепластины и защитные шлемы, пообещав закупить их за свой счет за границей и передать военным как гуманитарку.
Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара: это позволило избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.
Читайте также
После получения сертификата злоумышленники завезли с территории Польши в Украину 1,5 тысячи бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара на тот момент составляла более 800 тысяч гривен, а рыночная, по предварительным оценкам, — около 8 миллионов гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.