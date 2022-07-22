В Киеве разоблачили схему хищения гуманитарки для ВСУ — Finance.ua

В Киеве разоблачили схему хищения гуманитарки для ВСУ
Правоохранители уличили в махинациях с гуманитарной помощью учредителя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующихся на продаже товаров военного назначения.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в апреле предприниматели обратились в одну из столичных воинских частей с предложением привезти им бесплатно бронепластины и защитные шлемы, пообещав закупить их за свой счет за границей и передать военным как гуманитарку.
Для этого коммерсанты попросили предоставить предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара: это позволило избежать прохождения таможенных формальностей и уплаты таможенных платежей в государственный бюджет.
После получения сертификата злоумышленники завезли с территории Польши в Украину 1,5 тысячи бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара на тот момент составляла более 800 тысяч гривен, а рыночная, по предварительным оценкам, — около 8 миллионов гривен.
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