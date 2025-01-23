В Киеве предприниматель присвоил 10 млн государственных средств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве предприниматель присвоил 10 млн государственных средств

Криминал
18
В Киеве предприниматель присвоил 10 млн государственных средств
В Киеве предприниматель присвоил 10 млн государственных средств
В Киеве разоблачили частного предпринимателя, который, внеся недостоверные данные в официальные документы, присвоил около 10 млн гривен, предназначенных для закупки каменной соли для промышленного использования.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Полицейские выяснили, что в декабре 2022 года коммунальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление Оболонского района» заключило договор с организацией предпринимателя по закупке каменной соли стоимостью около 10 миллионов гривен.
Читайте также
Чтобы присвоить средства, руководитель предприятия внес недостоверные сведения в официальные документы. Он отметил в накладной информацию о якобы поставке коммунальному предприятию технической соли. Следовательно, ООО получило за эту услугу средства из местного бюджета. На самом же деле техническая соль была доставлена ​​только на бумаге.
Правоохранители собрали доказательства незаконной деятельности мужчины и объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.