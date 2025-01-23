В Киеве предприниматель присвоил 10 млн государственных средств — Finance.ua

В Киеве предприниматель присвоил 10 млн государственных средств Сегодня 17:41 — Криминал

В Киеве предприниматель присвоил 10 млн государственных средств

В Киеве разоблачили частного предпринимателя, который, внеся недостоверные данные в официальные документы, присвоил около 10 млн гривен, предназначенных для закупки каменной соли для промышленного использования.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские выяснили, что в декабре 2022 года коммунальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление Оболонского района» заключило договор с организацией предпринимателя по закупке каменной соли стоимостью около 10 миллионов гривен.

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Чтобы присвоить средства, руководитель предприятия внес недостоверные сведения в официальные документы. Он отметил в накладной информацию о якобы поставке коммунальному предприятию технической соли. Следовательно, ООО получило за эту услугу средства из местного бюджета. На самом же деле техническая соль была доставлена ​​только на бумаге.

Правоохранители собрали доказательства незаконной деятельности мужчины и объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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