В Киеве построят первый перехватывающий велопаркинг — Finance.ua

В Киеве построят первый перехватывающий велопаркинг Сегодня 17:43 — Казна и Политика

В Киеве построят первый перехватывающий велопаркинг, Фото: freepik.com

Компания Glovo инвестирует пять миллионов гривен в первый в Украине общественный перехватывающий велопаркинг.

Пересадочный узел для велотранспорта будет построен в Киеве возле станции метро «Почайна». Горожане смогут оставлять свои велосипеды на целый день на охраняемом паркинге. К примеру, велосипед можно будет оставить возле метро по дороге на работу, а возвращаясь вечером, забрать его.

Велопарковку планируют построить на пересечении Оболонского проспекта с проспектом Степана Бандеры. Это место выбрали из-за наличия велосипедных дорожек и возможности безопасно добраться до него на велосипеде, отмечают в Glovo. Решение принималось вместе с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА и ОО «Ассоциация велосипедистов Киева».

В дальнейшем совместно с Киевским городским советом планируют реализовывать проекты и по другим направлениям, таким как социальная доставка, поддержка малого и среднего бизнеса и развитие инфраструктуры города, сообщили в компании.

Перехватывающий паркинг — стоянка, соединенная с общественным транспортом. Такие паркинги позволят жителям пригородной зоны оставлять велосипеды в окрестностях и пересаживаться на общественный транспорт.

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В 2019-м в Киеве была попытка создать перехватывающий велопаркинг на Позняках, однако результат отличался от проекта, а место, выбранное для паркинга, оказалось аварийно опасным.

В Киеве также обустраивают перехватывающие паркинги для авто, соответствующее решение было принято в 2019 году, а первая площадка появилась на «Выдубичах» в июле 2021-го. В декабре 2021-го, накануне полномасштабного вторжения, в КГГА обещали создать еще семь перехватывающих паркингов для автомобилей. На тот момент в городе уже работало пять перехватывающих паркингов: на «Видубичах», «Академгородке», «Красном Хуторе», «Сырце» и на проспекте Глушкова.

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The Village Україна По материалам:

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