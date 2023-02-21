В Киеве построят первый перехватывающий велопаркинг — Finance.ua
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В Киеве построят первый перехватывающий велопаркинг

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В Киеве построят первый перехватывающий велопаркинг
В Киеве построят первый перехватывающий велопаркинг, Фото: freepik.com
Компания Glovo инвестирует пять миллионов гривен в первый в Украине общественный перехватывающий велопаркинг.
Пересадочный узел для велотранспорта будет построен в Киеве возле станции метро «Почайна». Горожане смогут оставлять свои велосипеды на целый день на охраняемом паркинге. К примеру, велосипед можно будет оставить возле метро по дороге на работу, а возвращаясь вечером, забрать его.
Велопарковку планируют построить на пересечении Оболонского проспекта с проспектом Степана Бандеры. Это место выбрали из-за наличия велосипедных дорожек и возможности безопасно добраться до него на велосипеде, отмечают в Glovo. Решение принималось вместе с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА и ОО «Ассоциация велосипедистов Киева».
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В дальнейшем совместно с Киевским городским советом планируют реализовывать проекты и по другим направлениям, таким как социальная доставка, поддержка малого и среднего бизнеса и развитие инфраструктуры города, сообщили в компании.
Перехватывающий паркинг — стоянка, соединенная с общественным транспортом. Такие паркинги позволят жителям пригородной зоны оставлять велосипеды в окрестностях и пересаживаться на общественный транспорт.
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В 2019-м в Киеве была попытка создать перехватывающий велопаркинг на Позняках, однако результат отличался от проекта, а место, выбранное для паркинга, оказалось аварийно опасным.
В Киеве также обустраивают перехватывающие паркинги для авто, соответствующее решение было принято в 2019 году, а первая площадка появилась на «Выдубичах» в июле 2021-го. В декабре 2021-го, накануне полномасштабного вторжения, в КГГА обещали создать еще семь перехватывающих паркингов для автомобилей. На тот момент в городе уже работало пять перехватывающих паркингов: на «Видубичах», «Академгородке», «Красном Хуторе», «Сырце» и на проспекте Глушкова.
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А водителям авто стоит позаботиться о том, как защитить свой автомобиль от возможных убытков на дорогах. К примеру, страхование каско покрывает риски ДТП, угон, стихийные бедствия и т.д. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

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По материалам:
The Village Україна
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