«Укрпочта» начала принимать к отправке велосипеды и другие габаритные грузы — Finance.ua

«Укрпочта» начала принимать к отправке велосипеды и другие габаритные грузы Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

Почтовый оператор «Укрпочта» запустил услугу доставки крупногабаритных посылок. Речь идет о велосипедах, автомобильных бамперах и пр. Отправить крупногабаритную посылку можно из любого областного центра, а также из Кременчуга, Кривого Рога и Краматорска.

Следует иметь в виду, что отправить велосипед или бампер можно только через специально выделенные для приема таких посылок почтовые отделения.

В сообщении «Укрпочты» по этому поводу отмечается, что к крупногабаритным относятся посылки длиной 0,7-2 м и массой до 30 кг. Сумма всех сторон почтового отправления (высота, длина и ширина) не должна превышать 3,5 м.

С 1 июля «Укрпочта» изменила предельный вес посылки, которая может быть принята к отправке. Отныне он будет составлять 600 кг. Увеличение предельного веса позволит клиентам «Укрпочты» пересылать большее количество крупногабаритных товаров по более привлекательным тарифам.

Из-за увеличения логистических затрат «Укрпочте» пришлось повысить с 1 июля тарифы на доставку. В минувшем году чистая прибыль почтового оператора составила 183,5 млн грн. Это на 0,8% меньше, чем в 2020 году. «Укрпочта» имеет статус монополиста на украинском рынке почтовой связи.

prostomob По материалам:

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