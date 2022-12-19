Пешеходно-велосипедный мост отремонтировали и снова открыли для посетителей (фото) — Finance.ua
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Пешеходно-велосипедный мост отремонтировали и снова открыли для посетителей (фото)

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Пешеходно-велосипедный мост был восстановлен и вновь открыт для посетителей. Ремонтировали здание после того, как 10 октября любимую локацию киевлян и гостей города частично повредила российская ракета.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
«С сегодняшнего дня можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновлений. Заменили все 18 поврежденных половых стеклопакетов. А также — 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 — повреждены в результате ракетной атаки 10 октября», — отметил мэр Киева.
Пешеходно-велосипедный мост отремонтировали и снова открыли для посетителей (фото)
Восстановили и перила и тросы, натянутые вдоль моста. Кроме того, сотрудники «Киевавтодормоста» еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли противогололедные материалы на покрытие моста.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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