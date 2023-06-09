В Киеве подпольный "ЦПАУ" продавал фальшивые паспорта и водительские права Сегодня 05:36 — Криминал

В Киеве подпольный "ЦПАУ" продавал фальшивые паспорта и водительские права, Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю.

Кроме того, он продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины. Готовую фальшивую продукцию продавал через хакерскую платформу Darknet.

Фото: СБУ

Стоимость подделки составила от 300 до 7 тыс. долл. Сумма зависела от сложности документа и срочности изготовления. Ежемесячно обороты нелегальной «мастерской» достигали 50 и более «документов».

По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. «Производственные мощности» обустроил в заранее арендованной для этого квартире.

Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и лица из хакерской среды, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности.

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В ходе обысков в подпольном цехе были обнаружены инструменты и оборудование для изготовления поддельной документации, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступной деятельности.

Фото: СБУ

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

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