БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн — Finance.ua

БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн Сегодня 19:29 — Криминал

БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн, Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности на Днепропетровщине разоблачило подпольное производство спирта, сумма убытков по неуплате налогов составляет 4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые на территории Днепропетровской области организовали незаконное производство спирта с использованием технологического оборудования, обеспечивающего его изготовление в промышленных масштабах. Ежесуточно незаконно производилось 20 тонн спирта. С помощью подземного трубопровода протяженностью примерно 1 км, незаконно изготовленную продукцию перекачивали в оборудованное спиртохранилище», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия, к которым привлечены сотрудники Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы. Детективы БЭБ изъяли 113 тонн незаконно изготовленного спирта и оборудования целостного имущественного комплекса, включающего все этапы технологического процесса изготовления спирта.

Сумма ущерба по неуплате акцизного налога и НДС составляет примерно 4 млрд грн.

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