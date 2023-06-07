БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн

Криминал
13
БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн
БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн, Фото: БЕБ
Бюро экономической безопасности на Днепропетровщине разоблачило подпольное производство спирта, сумма убытков по неуплате налогов составляет 4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые на территории Днепропетровской области организовали незаконное производство спирта с использованием технологического оборудования, обеспечивающего его изготовление в промышленных масштабах. Ежесуточно незаконно производилось 20 тонн спирта. С помощью подземного трубопровода протяженностью примерно 1 км, незаконно изготовленную продукцию перекачивали в оборудованное спиртохранилище», — говорится в сообщении.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Продолжаются следственные действия, к которым привлечены сотрудники Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы. Детективы БЭБ изъяли 113 тонн незаконно изготовленного спирта и оборудования целостного имущественного комплекса, включающего все этапы технологического процесса изготовления спирта.
Сумма ущерба по неуплате акцизного налога и НДС составляет примерно 4 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.