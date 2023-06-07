БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн — Finance.ua

БЭБ разоблачило подпольное производство спирта с ежедневным оборотом в 20 тонн
Бюро экономической безопасности на Днепропетровщине разоблачило подпольное производство спирта, сумма убытков по неуплате налогов составляет 4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые на территории Днепропетровской области организовали незаконное производство спирта с использованием технологического оборудования, обеспечивающего его изготовление в промышленных масштабах. Ежесуточно незаконно производилось 20 тонн спирта. С помощью подземного трубопровода протяженностью примерно 1 км, незаконно изготовленную продукцию перекачивали в оборудованное спиртохранилище», — говорится в сообщении.
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Продолжаются следственные действия, к которым привлечены сотрудники Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы. Детективы БЭБ изъяли 113 тонн незаконно изготовленного спирта и оборудования целостного имущественного комплекса, включающего все этапы технологического процесса изготовления спирта.
Сумма ущерба по неуплате акцизного налога и НДС составляет примерно 4 млрд грн.
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