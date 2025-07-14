В Киеве планируют ввести электронную систему пропусков во время комендантского часа — Finance.ua
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В Киеве планируют ввести электронную систему пропусков во время комендантского часа

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В Киеве планируют ввести электронную систему пропусков во время комендантского часа
В Киеве планируют ввести электронную систему пропусков во время комендантского часа
В Киеве разрабатывают IT-решение, которое позволит сделать процесс выдачи пропусков прозрачным и контролируемым.
Об этом начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сказал в интервью Укринформу.
«Мы сейчас работаем над IT-решением, которое исключит возможность злоупотребления — чтобы всегда оставался цифровой след: кто выдал пропуск, кто его согласовал, кому выдан и т. д. До того, как мы начали анализировать этот вопрос, тысячи пропусков выдавались на различные предприятия и даже людям, которые никоим образом не были связаны с критической или важной деятельностью».
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По его словам, сейчас фактически не выдают пропуска, кроме крайних случаев, когда обращаются те, кто действительно в них нуждается.
«Моя цель — полностью отказаться от бумажных пропусков и перейти на электронные документы. Хочу сделать это как можно скорее, но это большой объем работы: нужно разработать продукт, а затем постепенно заменить старые пропуски на новые», — сказал начальник КГВА.
Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявлял, что бесконтрольная выдача пропусков для передвижения по Киеву во время комендантского часа создает серьезные риски безопасности и может быть связана с коррупционными схемами.
По материалам:
Укрінформ
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