В Киеве планируют ввести электронную систему пропусков во время комендантского часа — Finance.ua

В Киеве планируют ввести электронную систему пропусков во время комендантского часа Сегодня 09:29

В Киеве планируют ввести электронную систему пропусков во время комендантского часа

В Киеве разрабатывают IT-решение, которое позволит сделать процесс выдачи пропусков прозрачным и контролируемым.

Об этом начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сказал в интервью Укринформу

«Мы сейчас работаем над IT-решением, которое исключит возможность злоупотребления — чтобы всегда оставался цифровой след: кто выдал пропуск, кто его согласовал, кому выдан и т. д. До того, как мы начали анализировать этот вопрос, тысячи пропусков выдавались на различные предприятия и даже людям, которые никоим образом не были связаны с критической или важной деятельностью».

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По его словам, сейчас фактически не выдают пропуска, кроме крайних случаев, когда обращаются те, кто действительно в них нуждается.

«Моя цель — полностью отказаться от бумажных пропусков и перейти на электронные документы. Хочу сделать это как можно скорее, но это большой объем работы: нужно разработать продукт, а затем постепенно заменить старые пропуски на новые», — сказал начальник КГВА.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявлял, что бесконтрольная выдача пропусков для передвижения по Киеву во время комендантского часа создает серьезные риски безопасности и может быть связана с коррупционными схемами.

Укрінформ По материалам:

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