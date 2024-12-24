Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа — Finance.ua

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Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа

Казна и Политика
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Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа
Кабмин предлагает Раде усилить ответственность за нарушение комендантского часа
Кабинет министров одобрил законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение комендантского часа и предоставление права полиции проводить задержание нарушителей.
Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам заседания правительства.
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«Кабинетом министров зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение требований особого правового режима — военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях (реестр. № 12 354)», — проинформировал Мельничук.
По его словам, законопроект предусматривает: дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 210−2, в которой предлагается установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима — военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях.
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В частности, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, за отсутствие специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).
Также внесение изменений в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которым предлагается предоставить право органам полиции проводить административное задержание в отношении нарушителей.
По материалам:
Укрінформ
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