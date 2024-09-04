В Киеве вводят новые пропуска для проезда во время комендантского часа — Finance.ua
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В Киеве вводят новые пропуска для проезда во время комендантского часа

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В Киеве вводят новые пропуска для проезда во время комендантского часа
В Киеве вводят новые пропуска для проезда во время комендантского часа
В Киеве меняют формат пропусков, по которым транспортные средства могут передвигаться по городу во время комендантского часа. Так, пропуски нового образца начнут действовать с 00:00 23 сентября.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
«Периодическое обновление пропусков — вынужденный шаг, повышающий гарантию, что пропусками пользуются только те, кто действительно имеет на это основания. То есть работает в секторе безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органах государственной власти. Призываю каждого ответственно относиться к требованиям военного положения», — объяснил он.

Где можно получить пропуск

Заявки на получение пропусков необходимо подавать в Центральное управление Военной службы правопорядка или орган, где пропуск получали предыдущие разы.
В нем обязательно нужно обосновать необходимость перемещения транспортного средства во время комендантского часа.

Что делать в случае потери пропуска

В случае потери пропуска необходимо оперативно известить об этом выдавший его орган. А старые после замены на новые — вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка или выдавший их орган.
Руководители предприятий, организаций или учреждений, выдавших пропуск, несут персональную ответственность за состояние его хранения и использования, учет и выдачу.
Пропуска нельзя размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Их необходимо предъявлять исключительно по требованию правоохранительных органов или уполномоченных лиц.
Напомним, комендантский час в столице продолжается с 00:00 до 05:00.

Справка Finance.ua:

  • В предыдущий раз формат пропусков для передвижения по городу во время комендантского часа был изменен 25 сентября 2023 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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