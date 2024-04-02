В Киеве от отопления уже отключили 97% жилых домов — Finance.ua

В Киеве от отопления уже отключили 97% жилых домов Сегодня 10:32 — Казна и Политика

В Киеве от отопления уже отключили 97% жилых домов

В Киеве заканчивается отключение жилых домов от тепла. По состоянию на 1 апреля эта работа уже завершена в домах, обслуживаемых районными управляющими компаниями.

Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».

«По индивидуальным заявкам отключено более 99% жилых зданий ОСМД и ЖСК и около 80% ведомственного жилья», — говорится в сообщении.

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«Процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т. д. , продолжается, поскольку происходит по письменным заявкам их руководителей, учитывая специфику заведений», — пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Завершение отопительного сезона в столице началось 28 марта в связи с существенным потеплением.

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Економічна Правда По материалам:

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