В Киеве от отопления уже отключили 97% жилых домов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве от отопления уже отключили 97% жилых домов

Казна и Политика
10
В Киеве от отопления уже отключили 97% жилых домов
В Киеве от отопления уже отключили 97% жилых домов
В Киеве заканчивается отключение жилых домов от тепла. По состоянию на 1 апреля эта работа уже завершена в домах, обслуживаемых районными управляющими компаниями.
Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».
«По индивидуальным заявкам отключено более 99% жилых зданий ОСМД и ЖСК и около 80% ведомственного жилья», — говорится в сообщении.
Читайте также
«Процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т. д., продолжается, поскольку происходит по письменным заявкам их руководителей, учитывая специфику заведений», — пояснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Завершение отопительного сезона в столице началось 28 марта в связи с существенным потеплением.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.