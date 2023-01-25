В Киеве объявили подозрение экс-ректору университета, который начислил себе премий на ₴1,3 миллиона — Finance.ua
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В Киеве объявили подозрение экс-ректору университета, который начислил себе премий на ₴1,3 миллиона

Криминал
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В Киеве объявили подозрение экс-ректору университета, который начислил себе премий на ₴1,3 миллиона
В Киеве объявили подозрение экс-ректору университета, который начислил себе премий на ₴1,3 миллиона
Правоохранители уведомили о подозрении бывшего ректора столичного университета, незаконно начислившему себе премии на 1,3 млн грн.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
«Киевская городская прокуратура уведомила о подозрении бывшего ректора одного из ведущих высших учебных заведений в завладении государственными средствами в особо крупных размерах (ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины)», — сказано в сообщении.
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Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов ректор столичного университета с целью завладения бюджетными средствами давал своим подчиненным указания безосновательно начислять ему премии. В результате должностное лицо незаконно получило свыше 1,3 млн гривен бюджетных средств.
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Обстоятельства, ставшие предметом досудебного расследования, были выявлены в ходе аудита Министерством образования и науки Украины и подтверждены специалистами Государственной аудиторской службы Украины и выводами судебных экспертиз.
Досудебное расследование в уголовном производстве ведут следователи СУ ГУ ЧП в г. Киеве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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