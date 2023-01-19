Премировал себя на $10 млн — экс-председатель правления «Нафтогаза» уведомлен о подозрении Сегодня 12:32 — Криминал

Премировал себя на $10 млн — экс-председатель правления «Нафтогаза» уведомлен о подозрении

Прокуроры САП и детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», который, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как отмечается, ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

«В 2018 году председатель правления, злоупотребляя своим служебным положением, инициировал рассмотрение Наблюдательным советом Компании вопрос о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК „Нафтогаз Украины“, включая членов правления», — сказано в сообщении.

Позже должностное лицо подготовило изменения и дополнения к Представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив себе размер премии в размере 10 млн долларов США.

При этом председатель правления сознательно скрыл от членов Комитета по назначению и вознаграждению Наблюдательного совета Компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов в год. В результате Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» согласовал изменения, которые обеспечили председателю правления выплату премий.

«Следствием установлено, что в течение 2018 года председателю правления была незаконно начислена и выплачена премия на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн», — информируют в прокуратуре.

Также отмечается, что в течение 2018-2021 годов должностные лица НАК «Нафтогаз Украины» не способствовали расследованию, скрывая от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В 2014-2021 годах «Нафтогаз» возглавлял Андрей Коболев. Он уже отреагировал на своей странице в Facebook

«Краткий комментарий по поводу новостей о подозрении. Понимая, что происходит ее подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Это точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту» , — отметил Коболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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