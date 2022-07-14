В Киеве начали выдавать пособие по частичной безработице на период военного положения — Finance.ua
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В Киеве начали выдавать пособие по частичной безработице на период военного положения

Личные финансы
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В Киеве начали выдавать пособие по частичной безработице на период военного положения
В Киеве начали выдавать пособие по частичной безработице на период военного положения
Первыми его получат работники предприятий, специализирующихся на производстве детских и инвалидных колясок, а также выпуске электрораспределительной и контрольной аппаратуры.
Об этом сообщает в релизе пресс-служба Киевского городского центра занятости.
Первыми помощь получат 62 работника предприятий, специализирующихся на производстве велосипедов, детских и инвалидных колясок, а также выпуске электрораспределительной и контрольной аппаратуры.
«Помощь по частичной безработице — это поддержка со стороны государства работников, потерявших часть зарплаты из-за остановки или сокращения производства продукции после введения военного положения. В предыдущие годы подобная форма поддержки эффективно применялась во время пандемии», — отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Кто может рассчитывать на помощь

  • Право на получение пособия по частичной безработице имеют застрахованные лица (работники предприятий и ФЛП) в случае утраты ими части заработной платы из-за остановки или сокращения производства продукции (или выполнения работ или оказания услуг) по причине экономического, технологического характера, возникновения чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного положения или военного положения, установления карантина.
  • Получить помощь можно при условии, что остановка производства продукции охватила не менее 20 процентов численности работников работодателя, уровень сокращения продолжительности рабочего времени и дохода ФЛП составляет 30 и более процентов в месяц, и у работодателя или ФЛП отсутствует задолженность по выплате заработной платы и уплате ЕСВ за последние шесть месяцев перед остановкой производства.
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Выплата работникам пособия по частичной безработице производится работодателем, с которым оформлены трудовые отношения. Однако помощь не выплачивается сотрудникам, работающим по совместительству. Не выплачивается помощь работнику в период простоя и отпуска без сохранения заработной платы, а также в случае приостановки трудовых отношений.
Чтобы получить пособие по частичной безработице, работодателю нужно подать в районный филиал Киевского городского центра занятости заявление в электронной форме с цифровой подписью в адрес официальной электронной почты по месту осуществления хозяйственной деятельности или в бумажной форме, которую передать лично. Форма заявления утверждена Государственным центром занятости. К заявлению прилагаются сведения о работниках, у которых возникло право на помощь. Районные филиалы после обработки и проверки данных направляют документы в КМЦЗ, который и принимает соответствующее решение.
Что касается срока выплаты пособия, то он охватывает весь период остановки производства продукции, но не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки, отметили в центре.
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По материалам:
Finance.ua
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