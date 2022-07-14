В Киеве начали выдавать пособие по частичной безработице на период военного положения — Finance.ua

В Киеве начали выдавать пособие по частичной безработице на период военного положения Сегодня 16:44 — Личные финансы

В Киеве начали выдавать пособие по частичной безработице на период военного положения

Первыми его получат работники предприятий, специализирующихся на производстве детских и инвалидных колясок, а также выпуске электрораспределительной и контрольной аппаратуры.

Об этом сообщает в релизе пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Первыми помощь получат 62 работника предприятий, специализирующихся на производстве велосипедов, детских и инвалидных колясок, а также выпуске электрораспределительной и контрольной аппаратуры.

«Помощь по частичной безработице — это поддержка со стороны государства работников, потерявших часть зарплаты из-за остановки или сокращения производства продукции после введения военного положения. В предыдущие годы подобная форма поддержки эффективно применялась во время пандемии», — отметил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.

Кто может рассчитывать на помощь

Право на получение пособия по частичной безработице имеют застрахованные лица (работники предприятий и ФЛП) в случае утраты ими части заработной платы из-за остановки или сокращения производства продукции (или выполнения работ или оказания услуг) по причине экономического, технологического характера, возникновения чрезвычайной ситуации, введения чрезвычайного положения или военного положения, установления карантина.

Получить помощь можно при условии, что остановка производства продукции охватила не менее 20 процентов численности работников работодателя, уровень сокращения продолжительности рабочего времени и дохода ФЛП составляет 30 и более процентов в месяц, и у работодателя или ФЛП отсутствует задолженность по выплате заработной платы и уплате ЕСВ за последние шесть месяцев перед остановкой производства.

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Выплата работникам пособия по частичной безработице производится работодателем, с которым оформлены трудовые отношения. Однако помощь не выплачивается сотрудникам, работающим по совместительству. Не выплачивается помощь работнику в период простоя и отпуска без сохранения заработной платы, а также в случае приостановки трудовых отношений.

Чтобы получить пособие по частичной безработице, работодателю нужно подать в районный филиал Киевского городского центра занятости заявление в электронной форме с цифровой подписью в адрес официальной электронной почты по месту осуществления хозяйственной деятельности или в бумажной форме, которую передать лично. Форма заявления утверждена Государственным центром занятости. К заявлению прилагаются сведения о работниках, у которых возникло право на помощь. Районные филиалы после обработки и проверки данных направляют документы в КМЦЗ, который и принимает соответствующее решение.

Что касается срока выплаты пособия, то он охватывает весь период остановки производства продукции, но не более 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки, отметили в центре.

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