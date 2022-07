Где украинцы могут получить денежное пособие во время войны: список организаций — Finance.ua

Где украинцы могут получить денежное пособие во время войны: список организаций Сегодня 08:09 — Личные финансы

Где украинцы могут получить денежное пособие во время войны: список организаций

Из-за боевых действий миллионы граждан Украины были вынуждены переехать в более безопасное место, остались без работы, а в некоторых случаях даже лишились собственного жилья.

Кроме помощи от неравнодушных людей, пострадавшие украинцы могут получить средства от государства и международных организаций.

Chas News рассказывает, какие существуют платформы и организации, кому и на какие выплаты стоит рассчитывать и, собственно, как получить деньги.

Социальная платформа єДопомога

На социальной платформе єДопомога можно подать заявку на денежное пособие от государства и международных организаций: Международного Красного Креста в Украине, Всемирной продовольственной программы ООН, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ и Международной организации по миграции.

Зарегистрироваться можно здесь

Многоцелевая программа от Запорожского благотворительного фонда «Єдність за майбутнє»

Сумма пособия составляет 2220 грн на каждого члена семьи, но не более пяти человек сроком один или три месяца (зависит от области).

Целевые области: Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.

Финансовая помощь от Каритас Запорожье

Обратиться за помощью могут внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в Запорожье после 15.04.2022 (подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица).

Помощь можно получить по адресу: ул.Семафорная, 8, с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00

Многоцелевая денежная помощь от организации Детские Городки Украина

Программой предусматривается выплата 2220 грн на каждого члена семьи в месяц приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов, в которых воспитываются от 3 детей до 18 лет.

Целевые области: Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Сумская Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Разовая финансовая поддержка для женщин

Волонтерская организация You Are Not Alone. Ukrainian Sisters помогает, организуя психологические и медицинские консультации, информация по эвакуации и любым вопросам, а также предоставляет разовую финподдержку оставшимся без работы и источников к существованию.

Более подробно узнать о помощи можно здесь.

Финпомощь от Коллектива поддержки сопротивления Украины «Спілка»

Помощь предоставляется в сумме 25-100$ на человека, на семью — 100-300$, для волонтеров — 300-1000$.

Финансовая помощь от 1k Project

Проект $1K в Украине — волонтерская работа, направленная на прямое подключение спонсоров в США и во всем мире, чтобы помочь украинским семьям, пострадавшим от бессмысленной и бесчеловечной войны. Сумма пособия 1000$.

Пособие от Gate.org

Gate to Ukraine — платформа, где американцы совершают пожертвования украинским многодетным семьям, пострадавшими в результате войны, были вынуждены переехать или находятся на временно оккупированных территориях. Сумма пособия 100$. Более подробно в ссылке.

