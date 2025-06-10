В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн — Finance.ua

В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн Сегодня 14:30 — Казна и Политика

В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн, Фото: moz.gov.ua

В больнице «Охматдет» стартовали работы по капитальному ремонту современного корпуса. После проведения тендера в системе Prozorro был заключен договор на выполнение работ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кто выполняет ремонт и за какую сумму

Подрядчиком стало ООО «Риола-Модуль ЛТД». Компания предоставила самое выгодное ценовое предложение — почти 293 миллиона гривен. Это более чем на 70 миллионов меньше первоначально ожидаемой стоимости — 367,4 миллиона гривен.

Проверку документации подрядчика провело уполномоченное лицо больницы совместно с международной инжиниринговой компанией Eptisa Servicios de Ingeniería. Она будет сопровождать проект согласно международным стандартам.

Кроме того, подписаны еще несколько контрактов:

на техническое наблюдение — с компанией «Академ Буд» на сумму около 2 млн грн;

на авторский надзор — с компанией «Аркон», которая готовила проектную документацию. Сумма договора — 1,5 млн грн.

Фото: moz.gov.ua

Что ремонтируют

Подрядчик уже проводит обследование здания и измерения. Это позволяет быстро перейти к активной фазе работ. В рамках капитального ремонта обновят:

строительные конструкции, кровлю, фасад, окна и двери;

внутреннюю отделку помещений, системы отопления, вентиляции, электричества и водоснабжения;

медицинские газы, видеосвязь, пожарную сигнализацию и освещение;

благоустройство территории и дорожное покрытие.

Во время ремонта больница будет продолжать работу.

Параллельно идет подготовка к ремонту других объектов больницы:

Трансформаторная подстанция — оборудование уже на территории больницы, проектную документацию разрабатывают;

Хирургический корпус — готовят проект, финансирует Всемирный банк;

Токсикологический корпус (№ 3) — памятник архитектуры, начаты консервационные работы (финансирование — UNITED24);

Административный корпус (№ 9) — документация готова, тендер на консервацию запланирован на июнь 2025 года.

Фото: moz.gov.ua

Удар по «Охматдету»

8 июля 2024 года российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено 38 ракет, из которых силы ПВО сбили 30. Одним из объектов, в которые попали ракеты, стала больница «Охматдет» в Киеве.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ракета попала в токсикологический корпус, где в то время проходили лечение дети, в том числе получавшие диализ.

Правительство пообещало как можно быстрее восстановить больницу. На первоочередные работы было выделено 100 миллионов гривен из госбюджета.

Кроме того, украинцы и бизнес собрали еще 300 миллионов гривен для «Охматдета». Правительство также сообщило о многочисленных запросах от других стран, готовых принять детей, которые лечились в больнице.

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