В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн — Finance.ua

В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн
В больнице «Охматдет» стартовали работы по капитальному ремонту современного корпуса. После проведения тендера в системе Prozorro был заключен договор на выполнение работ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Кто выполняет ремонт и за какую сумму
Подрядчиком стало ООО «Риола-Модуль ЛТД». Компания предоставила самое выгодное ценовое предложение — почти 293 миллиона гривен. Это более чем на 70 миллионов меньше первоначально ожидаемой стоимости — 367,4 миллиона гривен.
Проверку документации подрядчика провело уполномоченное лицо больницы совместно с международной инжиниринговой компанией Eptisa Servicios de Ingeniería. Она будет сопровождать проект согласно международным стандартам.
Кроме того, подписаны еще несколько контрактов:
- на техническое наблюдение — с компанией «Академ Буд» на сумму около 2 млн грн;
- на авторский надзор — с компанией «Аркон», которая готовила проектную документацию. Сумма договора — 1,5 млн грн.
Что ремонтируют
Подрядчик уже проводит обследование здания и измерения. Это позволяет быстро перейти к активной фазе работ. В рамках капитального ремонта обновят:
- строительные конструкции, кровлю, фасад, окна и двери;
- внутреннюю отделку помещений, системы отопления, вентиляции, электричества и водоснабжения;
- медицинские газы, видеосвязь, пожарную сигнализацию и освещение;
- благоустройство территории и дорожное покрытие.
Во время ремонта больница будет продолжать работу.
Параллельно идет подготовка к ремонту других объектов больницы:
- Трансформаторная подстанция — оборудование уже на территории больницы, проектную документацию разрабатывают;
- Хирургический корпус — готовят проект, финансирует Всемирный банк;
- Токсикологический корпус (№ 3) — памятник архитектуры, начаты консервационные работы (финансирование — UNITED24);
- Административный корпус (№ 9) — документация готова, тендер на консервацию запланирован на июнь 2025 года.
Удар по «Охматдету»
8 июля 2024 года российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено 38 ракет, из которых силы ПВО сбили 30. Одним из объектов, в которые попали ракеты, стала больница «Охматдет» в Киеве.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ракета попала в токсикологический корпус, где в то время проходили лечение дети, в том числе получавшие диализ.
Правительство пообещало как можно быстрее восстановить больницу. На первоочередные работы было выделено 100 миллионов гривен из госбюджета.
Кроме того, украинцы и бизнес собрали еще 300 миллионов гривен для «Охматдета». Правительство также сообщило о многочисленных запросах от других стран, готовых принять детей, которые лечились в больнице.
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