В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн — Finance.ua
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В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн

Казна и Политика
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В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн
В Киеве начали восстановление корпуса «Охматдета» почти за 293 млн грн, Фото: moz.gov.ua
В больнице «Охматдет» стартовали работы по капитальному ремонту современного корпуса. После проведения тендера в системе Prozorro был заключен договор на выполнение работ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кто выполняет ремонт и за какую сумму

Подрядчиком стало ООО «Риола-Модуль ЛТД». Компания предоставила самое выгодное ценовое предложение — почти 293 миллиона гривен. Это более чем на 70 миллионов меньше первоначально ожидаемой стоимости — 367,4 миллиона гривен.
Проверку документации подрядчика провело уполномоченное лицо больницы совместно с международной инжиниринговой компанией Eptisa Servicios de Ingeniería. Она будет сопровождать проект согласно международным стандартам.
Кроме того, подписаны еще несколько контрактов:
  • на техническое наблюдение — с компанией «Академ Буд» на сумму около 2 млн грн;
  • на авторский надзор — с компанией «Аркон», которая готовила проектную документацию. Сумма договора — 1,5 млн грн.
Фото: moz.gov.ua
Фото: moz.gov.ua

Что ремонтируют

Подрядчик уже проводит обследование здания и измерения. Это позволяет быстро перейти к активной фазе работ. В рамках капитального ремонта обновят:
  • строительные конструкции, кровлю, фасад, окна и двери;
  • внутреннюю отделку помещений, системы отопления, вентиляции, электричества и водоснабжения;
  • медицинские газы, видеосвязь, пожарную сигнализацию и освещение;
  • благоустройство территории и дорожное покрытие.
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Во время ремонта больница будет продолжать работу.
Параллельно идет подготовка к ремонту других объектов больницы:
  • Трансформаторная подстанция — оборудование уже на территории больницы, проектную документацию разрабатывают;
  • Хирургический корпус — готовят проект, финансирует Всемирный банк;
  • Токсикологический корпус (№ 3) — памятник архитектуры, начаты консервационные работы (финансирование — UNITED24);
  • Административный корпус (№ 9) — документация готова, тендер на консервацию запланирован на июнь 2025 года.
Фото: moz.gov.ua
Фото: moz.gov.ua

Удар по «Охматдету»

8 июля 2024 года российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено 38 ракет, из которых силы ПВО сбили 30. Одним из объектов, в которые попали ракеты, стала больница «Охматдет» в Киеве.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ракета попала в токсикологический корпус, где в то время проходили лечение дети, в том числе получавшие диализ.
Правительство пообещало как можно быстрее восстановить больницу. На первоочередные работы было выделено 100 миллионов гривен из госбюджета.
Кроме того, украинцы и бизнес собрали еще 300 миллионов гривен для «Охматдета». Правительство также сообщило о многочисленных запросах от других стран, готовых принять детей, которые лечились в больнице.
По материалам:
Finance.ua
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