0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве начали внедрять новый тип светофоров (фото)

В Киеве начали внедрять новый тип светофоров (фото)
В Киеве начали внедрять новый тип светофоров (фото)
В Киеве начали внедрять новый тип светофоров, который должен повысить безопасность на перекрестках и сделать сигналы более понятными водителям.

Место

Первый такой объект установили на Михайловской площади в направлении улицы Михайловской. Его ключевая особенность — дополнительный световой элемент в виде красного контура.

Для чего это

Новый светофор получил модернизированную секцию для поворота направо. Если раньше водители ориентировались только на зеленую стрелку, то теперь система дополнена красным световым кольцом, четко сигнализирующим о запрете маневра. Это позволяет избежать неоднозначной трактовки сигналов.
Фактически логика работы выглядит так:
  • зеленая стрелка — поворот разрешен;
  • красный круг — поворот запрещен.
Такой подход призван свести к минимуму нарушения и повысить внимательность водителей, особенно в сложных условиях движения или при интенсивном трафике. Красный контур зрительно привлекает больше внимания, чем отсутствие сигнала, как это было раньше.
Это не первый эксперимент со светофорными объектами столицы. Ожидается, что в случае положительных результатов, новый стандарт светофоров могут начать устанавливать и на других перекрестках города. Основная цель таких решений — снижение аварийности и повышение понятности дорожной инфраструктуры.
Место для вашей рекламы
