В Киеве на год ограничат движение транспорта по путепроводу возле станции метро «Осокорки» — Finance.ua
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В Киеве на год ограничат движение транспорта по путепроводу возле станции метро «Осокорки»

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В Киеве с 3 июля и ориентировочно до августа 2026 года частично ограничат движение транспорта путепроводом на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».
Ограничение движения связано с началом капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки».
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В коммунальном предприятии напоминают, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1990 году и с того момента его ни разу капитально не ремонтировали.
Для сохранения движения транспорта по путепроводу работы будут продолжаться поэтапно.
На первом этапе ограничат движение по половине путепровода по Днепровской набережной в направлении Осокорков. Движение в обе стороны будет происходить по противоположной стороне путепровода.
В Киеве на год ограничат движение транспорта по путепроводу возле станции метро «Осокорки»
В Киевавтодоре обращают внимание, что на время проведения капитального ремонта движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением патрульной полиции в Киеве.
Дополнительно для водителей установят уведомительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.
По материалам:
Укрінформ
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