В Киеве на год ограничат движение транспорта по путепроводу возле станции метро «Осокорки» — Finance.ua

В Киеве на год ограничат движение транспорта по путепроводу возле станции метро «Осокорки» Сегодня 07:18

В Киеве с 3 июля и ориентировочно до августа 2026 года частично ограничат движение транспорта путепроводом на пересечении проспекта Николая Бажана с Днепровской набережной.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Ограничение движения связано с началом капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки».

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В коммунальном предприятии напоминают, что этот путепровод был введен в эксплуатацию в 1990 году и с того момента его ни разу капитально не ремонтировали.

Для сохранения движения транспорта по путепроводу работы будут продолжаться поэтапно.

На первом этапе ограничат движение по половине путепровода по Днепровской набережной в направлении Осокорков. Движение в обе стороны будет происходить по противоположной стороне путепровода.

В Киевавтодоре обращают внимание, что на время проведения капитального ремонта движение автотранспорта по путепроводу будет осуществляться по временной схеме организации дорожного движения, согласованной с Управлением патрульной полиции в Киеве.

Дополнительно для водителей установят уведомительные знаки с информацией об объезде участка выполнения ремонтных работ.

Укрінформ По материалам:

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