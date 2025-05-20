В Украине появилась система «єІнспектор» для рейдовых проверок на дороге — Finance.ua

В Украине появилась система «єІнспектор» для рейдовых проверок на дороге Сегодня 19:15

В Украине появилась система «єІнспектор» для рейдовых проверок на дороге

В Украине запустили цифровую систему єІнспектор для фиксации результатов рейдовых проверок транспорта. Механизм разработан для уменьшения коррупционных рисков и обеспечения прозрачных правил игры как для украинских, так и для иностранных перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Что такое єІнспектор

Система работает на основе четкого перечня вопросов, которые инспекторы Укртрансбезопасности имеют право задавать при проверке грузовиков, автобусов или такси. Проверка происходит по цифровому сценарию, а на ее основе автоматически формируется акт о нарушении.

Цифровизация проверок

В настоящее время есть єІнспектор уже применяется к иностранным перевозчикам, а соответствующее техническое оборудование (планшеты) переданы в регионы. Летом планируется масштабирование инициативы на украинские грузовики.

В центре изменений — прозрачность, четкие правила и минимизация коррупционных рисков. Этот цифровой инструмент обеспечивает одинаковые условия проверок для всех, отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Инспекторы обязаны осуществлять видеофиксацию проверки с помощью нагрудных камер. Водители и перевозчики имеют право вести фото- или видеосъемку проверок с собственных устройств.

Почему это важно

єІнспектор — еще один шаг в направлении цифровой трансформации транспортной отрасли. Он должен обеспечить честные правила для всех участников рынка, снизить бюрократию и злоупотребления, а также способствовать повышению безопасности на дорогах.

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