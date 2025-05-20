В Украине появилась система «єІнспектор» для рейдовых проверок на дороге — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине появилась система «єІнспектор» для рейдовых проверок на дороге

54
В Украине появилась система «єІнспектор» для рейдовых проверок на дороге
В Украине появилась система «єІнспектор» для рейдовых проверок на дороге
В Украине запустили цифровую систему єІнспектор для фиксации результатов рейдовых проверок транспорта. Механизм разработан для уменьшения коррупционных рисков и обеспечения прозрачных правил игры как для украинских, так и для иностранных перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Что такое єІнспектор

Система работает на основе четкого перечня вопросов, которые инспекторы Укртрансбезопасности имеют право задавать при проверке грузовиков, автобусов или такси. Проверка происходит по цифровому сценарию, а на ее основе автоматически формируется акт о нарушении.

Цифровизация проверок

В настоящее время есть єІнспектор уже применяется к иностранным перевозчикам, а соответствующее техническое оборудование (планшеты) переданы в регионы. Летом планируется масштабирование инициативы на украинские грузовики.
В центре изменений — прозрачность, четкие правила и минимизация коррупционных рисков. Этот цифровой инструмент обеспечивает одинаковые условия проверок для всех, отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Инспекторы обязаны осуществлять видеофиксацию проверки с помощью нагрудных камер. Водители и перевозчики имеют право вести фото- или видеосъемку проверок с собственных устройств.

Почему это важно

єІнспектор — еще один шаг в направлении цифровой трансформации транспортной отрасли. Он должен обеспечить честные правила для всех участников рынка, снизить бюрократию и злоупотребления, а также способствовать повышению безопасности на дорогах.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems