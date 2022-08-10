В Киеве могут начислять плату за водоснабжение даже тем, кто выехал из города, — КГГА — Finance.ua

В Киеве могут начислять плату за водоснабжение даже тем, кто выехал из города, — КГГА Сегодня 08:32 — Личные финансы

В Киеве могут начислять плату за водоснабжение даже тем, кто выехал из города, — КГГА

Коммунальные службы Киева будут насчитывать плату за водоснабжение даже тем гражданам, которые были вынуждены покинуть место жительства.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на предупреждение «Центра коммунального сервиса».

Учреждение напоминает о необходимости с 5 числа и до конца текущего месяца передавать показания потребленной воды. В «Центре коммунального сервиса» предупредили, что взимать плату за водоснабжение будут и с тех граждан, которые не информируют поставщика услуг об изменениях на установленных счетчиках.

«Потребителям, у которых установлен бойлер, показания счетчиков воды также следует передавать ежемесячно, даже если они неизменны. Для киевлян, вынужденно покинувших свои дома и не имеющих возможности вовремя передать показания счетчиков, начисления осуществляют по среднему объему потребления — на основании данных предыдущих периодов по каждой квартире», — говорится в сообщении учреждения.

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После того как бытовые потребители передадут актуальные показания счетчиков, поставщики коммунальных услуг внесут изменения и произведут перерасчет по платежкам.

«Центр коммунального сервиса» также разъясняет, что данные за потребленное количество воды необходимо отправлять через личный кабинет коммконцерна или с помощью бесплатных горячих линий. В сообщении учреждения не указано, что бытовые потребители могут передавать показания через «Приват24» или другие интернет-банкинги.

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