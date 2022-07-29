Коммунальные тарифы во время войны расти не будут: ВР установила мораторий — Finance.ua
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Коммунальные тарифы во время войны расти не будут: ВР установила мораторий

Личные финансы
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Коммунальные тарифы во время войны расти не будут: ВР установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут: ВР установила мораторий
Верховная Рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Документ в общей сложности поддержали 260 народных депутатов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Проект закона № 7427 касается моратория на повышение тарифов в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после.
Законом устанавливается, что:
  • тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
  • тарифы на тепловую энергию, на услуги по снабжению тепловой энергией и услуги по снабжению горячей водой для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
  • цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Законом также устанавливается запрет поставщикам природного газа совершать какие-либо действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

Справка Finance.ua:

  • ранее Верховная Рада одобрила закон о моратории на принудительное взыскание долгов за коммуналку. Запрет будет действовать во время военного положения только на тех территориях, которые находятся или находились в зоне боевых действий или в оккупации;
  • глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в Украине создадут специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. За его счет можно будет удерживать тарифы на газ для населения.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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