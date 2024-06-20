В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту — Finance.ua
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В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту

Казна и Политика
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В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту
В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту
В Киеве с 21 июня по 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Как предупредили в УК «Киевавтодор», с 12:00 21 июня до 00:00 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.
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В частности, в связи с текущим ремонтом движение ограничат в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра.
В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту
Коммунальщики извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Отметим, что Северный мост остается самым аварийным участком Киева. Если на нем случаются ДТП, такие аварии иногда становятся началом транспортного коллапса в Киеве.
Из-за ДТП на Северном мосту дорожная пробка может тянуться от него по проспекту Степана Бандеры, по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару вплоть до Севастопольской площади и дальше в центр города. Длина такой пробки может составлять более 15 км.
По материалам:
Діло
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