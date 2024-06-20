В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту — Finance.ua

В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту Сегодня 18:30 — Казна и Политика

В Киеве до 10 августа ограничат движение по Северному мосту

В Киеве с 21 июня по 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как предупредили в УК «Киевавтодор», с 12:00 21 июня до 00:00 10 августа частично ограничат движение транспорта на Северном мосту через реку Днепр.

В частности, в связи с текущим ремонтом движение ограничат в первой и частично второй полосах по направлению с левого на правый берег Днепра.

Коммунальщики извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Отметим, что Северный мост остается самым аварийным участком Киева. Если на нем случаются ДТП, такие аварии иногда становятся началом транспортного коллапса в Киеве.

Из-за ДТП на Северном мосту дорожная пробка может тянуться от него по проспекту Степана Бандеры, по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару вплоть до Севастопольской площади и дальше в центр города. Длина такой пробки может составлять более 15 км.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.