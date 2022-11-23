В Киеве анонсировали повышение тарифов на электроснабжение для бизнеса — Finance.ua

В Киеве анонсировали повышение тарифов на электроснабжение для бизнеса Сегодня 14:48 — Личные финансы

В Киеве анонсировали повышение тарифов на электроснабжение для бизнеса

В столице анонсировали рост тарифов на электроэнергию в ближайшее время — на этот раз подорожание коснется представителей бизнеса с 1 декабря.

Об этом стало известно из официального сообщения, опубликованного пресс-службой компании-поставщика Yasno.

Причина пересмотра тарифов — рост закупочных цен.

Известно, что стоимость 1 кВт электроэнергии может превысить 6 грн. Это уже второе подорожание для малых небытовых потребителей — в ноябре стоимость электричества составила 4,97-5,32 грн/кВт против 4 грн/кВт в октябре.

У поставщика отмечают, что следующий этап увеличения стоимости следует ожидать для предпринимателей и в первые месяцы 2023 года.

Справка Finance.ua:

в Минэнерго пообещали не повышать тарифы для населения и добавили, что ведомство уже работает над продлением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией;

28 октября Минэнерго сообщило, что правительство продлило действие спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2023 года. Так что в декабре тариф для населения останется на том же уровне:

— семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-час в месяц, платят по тарифу 1,44 грн за киловатт-час;

— те, кто потребляет более 250 киловатт-час — 1,68 грн;

— для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций тариф установлен на уровне 1,68 грн за киловатт-час.

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