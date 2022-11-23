В «Укрэнерго» сообщили, как сегодня будут экономить электроэнергию в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Укрэнерго» сообщили, как сегодня будут экономить электроэнергию в Украине

Энергетика
101
В среду, 23 ноября, во всех регионах Украины используются плановые отключения электроэнергии.
«Сегодня, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также электростанции, производящие электроэнергию», — говорится в сообщении на странице «Укрэнерго» в Facebook.
В «Укрэнерго» заверили, что работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами.
«Укрэнерго» не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаваты), на которые нужно уменьшить потребление", — говорится в сообщении.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.