В «Укрэнерго» сообщили, как сегодня будут экономить электроэнергию в Украине — Finance.ua

В «Укрэнерго» сообщили, как сегодня будут экономить электроэнергию в Украине Сегодня 10:44 — Энергетика

В среду, 23 ноября, во всех регионах Украины используются плановые отключения электроэнергии.

«Сегодня, 23 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются плановые отключения. Это следствие неоднократных ракетных атак врага на сети компании, а также электростанции, производящие электроэнергию», — говорится в сообщении на странице «Укрэнерго» в Facebook

В «Укрэнерго» заверили, что работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами.

«Укрэнерго» не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаваты), на которые нужно уменьшить потребление", — говорится в сообщении.

УНІАН По материалам:

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