В КГГА рассказали, планируют ли эвакуацию людей из Киева при полном блэкауте
В Киеве не предусмотрена эвакуация людей при полном блэкауте. В то же время в городе подготовлены планы организованного выезда на случай боевых действий.
Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА в ответ на запрос Общественного.
В КГГА напомнили требования Кодекса гражданской защиты и постановления Кабинета Министров № 841 о проведении эвакуации в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
Документ определяет список случаев, когда может проводиться централизованный вывоз населения, материальных ценностей и культурных объектов. Среди таких случаев — аварии с выбросом радиоактивных или опасных химических веществ, катастрофическое затопление, землетрясение, массовые лесные или торфяные пожары, оползни и вооруженные конфликты.
Исполняющий обязанности директора департамента Андрей Касьян сообщил, что райадминистрации ежегодно уточняют планы с учетом возможных угроз и рисков. По его словам, действующие планы не предусматривают эвакуации жителей столицы в случае блэкаута.
Источник Общественного в Киевской городской военной администрации сообщил, что в столице существует документально утвержденный план эвакуации населения на случай боевых действий. По словам собеседника, подготовлен резерв топлива и определены маршруты выезда. Он также отметил, что часть жителей будет выезжать на собственном транспорте. Другие детали, в том числе количество людей и сроки возможного выезда, не разглашаются из-за государственной тайны.
Источник также сообщил, что в Киеве утвержден секторальный план обороны столицы на случай повторного российского вторжения в регион, в том числе в случае угрозы со стороны Беларуси.
В столичной администрации уточнили, что документа об эвакуации населения на случай блэкаута не существует. Они отметили, что все протоколы Совета обороны Киева обнародованы на официальном сайте.
В КГГА отметили, что в случае продолжительных отключений света в городе функционируют 1073 пункта несокрушимости. Среди них 742 пункта Киевской городской военной администрации, большинство из которых размещены в школах. Кроме того, еще 10 пунктов обустроены и готовы к открытию согласно постановлению Кабинета Министров № 1401.
