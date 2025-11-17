0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В КГГА рассказали, планируют ли эвакуацию людей из Киева при полном блэкауте

18
В КГГА рассказали, планируют ли эвакуацию людей из Киева при полном блэкауте
В КГГА рассказали, планируют ли эвакуацию людей из Киева при полном блэкауте
В Киеве не предусмотрена эвакуация людей при полном блэкауте. В то же время в городе подготовлены планы организованного выезда на случай боевых действий.
Об этом сообщили в департаменте муниципальной безопасности КГГА в ответ на запрос Общественного.
В КГГА напомнили требования Кодекса гражданской защиты и постановления Кабинета Министров № 841 о проведении эвакуации в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.
Документ определяет список случаев, когда может проводиться централизованный вывоз населения, материальных ценностей и культурных объектов. Среди таких случаев — аварии с выбросом радиоактивных или опасных химических веществ, катастрофическое затопление, землетрясение, массовые лесные или торфяные пожары, оползни и вооруженные конфликты.
Читайте также
Исполняющий обязанности директора департамента Андрей Касьян сообщил, что райадминистрации ежегодно уточняют планы с учетом возможных угроз и рисков. По его словам, действующие планы не предусматривают эвакуации жителей столицы в случае блэкаута.
Источник Общественного в Киевской городской военной администрации сообщил, что в столице существует документально утвержденный план эвакуации населения на случай боевых действий. По словам собеседника, подготовлен резерв топлива и определены маршруты выезда. Он также отметил, что часть жителей будет выезжать на собственном транспорте. Другие детали, в том числе количество людей и сроки возможного выезда, не разглашаются из-за государственной тайны.
Источник также сообщил, что в Киеве утвержден секторальный план обороны столицы на случай повторного российского вторжения в регион, в том числе в случае угрозы со стороны Беларуси.
Читайте также
В столичной администрации уточнили, что документа об эвакуации населения на случай блэкаута не существует. Они отметили, что все протоколы Совета обороны Киева обнародованы на официальном сайте.
В КГГА отметили, что в случае продолжительных отключений света в городе функционируют 1073 пункта несокрушимости. Среди них 742 пункта Киевской городской военной администрации, большинство из которых размещены в школах. Кроме того, еще 10 пунктов обустроены и готовы к открытию согласно постановлению Кабинета Министров № 1401.
По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems