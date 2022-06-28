В КГГА объяснили нужно ли менять документы, если улицу переименовали — Finance.ua

В КГГА объяснили нужно ли менять документы, если улицу переименовали Сегодня 21:01 — Недвижимость

В случае переименования улицы документы менять не нужно. Ведь новое название не изменение места жительства.

Об этом заявил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

«Сегодня многие киевляне задаются вопросом, во сколько им обойдется смена названий улиц и что в целом делать в этой ситуации. Подчеркну — переименование не создает никаких бытовых проблем, никто не должен сразу бежать в ЦПАУ, чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность», — пояснил Роман Лелюк.

Кроме того, документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются действующими в случае изменения названия улицы, на которой она расположена.

Такие документы изменяют только при необходимости. К примеру, для купли-продажи или дарения недвижимости.

«Таким образом, если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на новое лицо, уже укажут новое название. На стоимости услуг нотариуса это не отразится», — сказал Роман Лелюк.

В то же время, юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Согласно действующему законодательству, переименование улицы местонахождение юрлица является изменением местонахождения.

Это предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, уведомления банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д.

Однако предельных сроков для этого нет, поэтому предприятие сам может решать, когда необходимо провести регистрацию изменений.

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