Цены на квартиры в Киеве еще упадут на 20-30% – эксперт — Finance.ua

Цены на квартиры в Киеве еще упадут на 20-30% – эксперт Сегодня 13:00 — Недвижимость

Стоимость квартир в Киеве упадет через несколько месяцев. Это обусловлено низким спросом, поскольку люди не готовы вкладывать средства в недвижимость.

При этом цены могут обвалиться на 30%, рассказал в эфире «Общественного радио» глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

Эксперт считает, что покупка квартир это далекая перспектива, а покупатели не готовы сейчас планировать на 5-10 лет.

Продавцы считают, что цены должны подрасти, потому что выросли цены на строительные материалы, первичный рынок несколько вырос в цене. Но покупатели, конечно, не готовы сейчас покупать. Ведь покупка — это перспектива на годы, 5 лет, 10 лет. — глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

В итоге число сделок находится на низком уровне.

«Все ждут, когда будет спад стоимости. Падение точно будет, на 20-30% от довоенной цены. Где-то за 3-4 месяца, возможно, полгода», — подчеркнул Кудояр.

Читайте также Как изменились цены на жилье в мире в первом квартале 2022 года: рейтинг

Кроме того, он считает, что более дорогой сегмент квартир будет менее востребованным. Будут пользоваться спросом квартиры из более низкой ценовой категории.

Справка Finance.ua:

из-за войны и вынужденного переезда украинцы намного чаще ищут жилье для аренды, и цена, зачастую, играет решающую роль. Но сэкономить — вполне возможно. Ищите квартиру в спальном районе или на окраине. Аренда недвижимости в отдаленных от центра районах, как правило, в 2-3 раза дешевле. Часто сама местность может быть с достаточно развитой инфраструктурой, транспортным сообщением;



найти сожителя — один из самых простых способов сэкономить на аренде жилья. Так вы сможете не только экономить половину суммы ежемесячной оплаты за аренду, но и разделите расходы за коммунальные услуги, интернет и другие платежи пополам.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.