Как изменились цены на жилье в мире в первом квартале 2022 года: рейтинг — Finance.ua

Большинство мировых рынков недвижимости демонстрируют удорожание. В этом году цены на жилье выросли в 20 из 59 проанализированных стран.
Об этом пишет портал Global Property Guide. Авторы исследования отмечают, что глобальный бум цен на жилье показывает признаки ослабления.
Лидеры рейтинга
В первом квартале 2022 года наибольший рост цен на жилье в годовом исчислении с учетом инфляции показали:
Турция (+30,3%),
россия (+18,78%),
Хошимин (+15,49%),
Словакия (+12,88%),
Австралия (+12,18%).
Где наблюдается самое существенное снижение цен
Наибольшее снижение цен на жилье в годовом исчислении произошло в:
Шри-Ланке (-19,84%),
Камбоджи (-19,15%),
Боготе (-11,55%),
Марокко (-10,57%),
Перу (-8,35%).
Какая ситуация в Украине
Аналитики утверждают, что несмотря на войну на территории нашего государства, падение цен на жилье умеренное. За первый квартал цены в Киеве снизились на 5,77%.
В своем исследовании «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном в апреле 2022 года, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта до 3,6% по сравнению с 4,4% на фоне стремительной инфляции и вторжения россии в Украину.
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