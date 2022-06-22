Как изменились цены на жилье в мире в первом квартале 2022 года: рейтинг — Finance.ua
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Как изменились цены на жилье в мире в первом квартале 2022 года: рейтинг

Сегодня 20:03Недвижимость
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Большинство мировых рынков недвижимости демонстрируют удорожание. В этом году цены на жилье выросли в 20 из 59 проанализированных стран.
Об этом пишет портал Global Property Guide. Авторы исследования отмечают, что глобальный бум цен на жилье показывает признаки ослабления.

Лидеры рейтинга

В первом квартале 2022 года наибольший рост цен на жилье в годовом исчислении с учетом инфляции показали:
  • Турция (+30,3%),
  • россия (+18,78%),
  • Хошимин (+15,49%),
  • Словакия (+12,88%),
  • Австралия (+12,18%).

Где наблюдается самое существенное снижение цен

Наибольшее снижение цен на жилье в годовом исчислении произошло в:
  • Шри-Ланке (-19,84%),
  • Камбоджи (-19,15%),
  • Боготе (-11,55%),
  • Марокко (-10,57%),
  • Перу (-8,35%).

Какая ситуация в Украине

Аналитики утверждают, что несмотря на войну на территории нашего государства, падение цен на жилье умеренное. За первый квартал цены в Киеве снизились на 5,77%.
В своем исследовании «Перспективы развития мировой экономики», опубликованном в апреле 2022 года, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта до 3,6% по сравнению с 4,4% на фоне стремительной инфляции и вторжения россии в Украину.
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По материалам: Телеканал 24
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