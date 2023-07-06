В Кении подписали закон о финансах с налогом на криптоактивы в размере 3% — Finance.ua

В Кении подписали закон о финансах с налогом на криптоактивы в размере 3% Сегодня 19:14 — Криптовалюта

В Кении подписали закон о финансах с налогом на криптоактивы в размере 3%

Президент Кении Уильям Руто подписал законопроект о финансах, предусматривающий введение новых налогов, включая налог в размере 3% на криптоактивы. Новый закон вступил в силу 1 июля.

Правящая партия считает, что это поможет пополнить государственную казну и снизить зависимость от иностранных кредитов, таких как кредиты от Китая, МВФ и Всемирного банка.

Согласно новому закону, владельцы платформ должны платить налог на криптоактивы. В случае с оффшорными платформами им предоставляется 24 часа для перечисления средств в Налоговую службу Кении.

Кенийская ассоциация по блокчейну (Blockchain Association of Kenya, BAK) назвала новый закон расплывчатым. Они считают, что налоговые органы должны учитывать различные виды цифровых активов, таких как невзаимозаменяемые токены (NFT), токены-акции, стейблкоины и утилитарные токены, и применять различные подходы к налогообложению каждого из них.

Ассоциация отмечает, что новый налог не учитывает убыточные транзакции или переводы с нулевой прибылью, которые могут являться результатом простого перемещения криптоактивов между кошельками. Из-за высокой волатильности цифровых активов не все сделки приносят прибыль. Игнорирование этого аспекта может привести к несправедливому взысканию налогов с трейдеров и замедлить развитие отрасли в стране.

В апреле в Парламенте Кении был представлен законопроект, предлагавший регулировать криптовалюты как ценные бумаги. Однако подписанный законопроект о финансах не касается этого вопроса и фокусируется на налогообложении криптоактивов.

cryptomisto По материалам:

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