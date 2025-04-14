В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа — Finance.ua
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В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа

Фондовый рынок
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В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа
В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа
Автомобильный завод General Motors около Торонто прекращает работу на фоне введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей.
Об этом сообщает CBC News.
«Завод по сбору автомобилей General Motors CAMI в городе Ингерсоль в провинции Онтарио в следующем месяце прекратит работу, но намерен восстановить ее на половину мощности в октябре», — говорится в материале.
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Отмечается, что производство прекращается по причине рыночных условий и спада спроса на электроавтомобили.
«На заводе работает около 1200 рабочих. В профсоюзе заявили, что увольнения начнутся в понедельник и продлятся до мая», — отмечает телеканал.
При этом указано, что когда работа предприятия будет возобновлена ​​в октябре, на нем продолжат работать около 700 рабочих.
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