В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа — Finance.ua

В Канаде остановился еще один автозавод из-за пошлин Трампа
Автомобильный завод General Motors около Торонто прекращает работу на фоне введения Дональдом Трампом 25-процентных пошлин на импорт канадских автомобилей.
Об этом сообщает CBC News.
«Завод по сбору автомобилей General Motors CAMI в городе Ингерсоль в провинции Онтарио в следующем месяце прекратит работу, но намерен восстановить ее на половину мощности в октябре», — говорится в материале.
Отмечается, что производство прекращается по причине рыночных условий и спада спроса на электроавтомобили.
«На заводе работает около 1200 рабочих. В профсоюзе заявили, что увольнения начнутся в понедельник и продлятся до мая», — отмечает телеканал.
При этом указано, что когда работа предприятия будет возобновлена в октябре, на нем продолжат работать около 700 рабочих.
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