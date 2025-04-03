В какой страховой лучше выбрать автогражданку: победитель FinAwards 2025 — Finance.ua
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В какой страховой лучше выбрать автогражданку: победитель FinAwards 2025

Страхование
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В рамках ежегодной премии FinAwards 2025, организаторы которой — одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», назвали топ-3 страховые компании в номинации «Лучший продукт страховой компании: автогражданка».
За победу боролись шесть компаний, а первое место досталось НАСК Оранта.
Руководитель по работе с клиентами Finance.ua и minfin.com.ua Дарья Горбач (слева) вручает награду победителю
Руководитель по работе с клиентами Finance.ua и minfin.com.ua Дарья Горбач (слева) вручает награду победителю
Автогражданка от НАСК Оранта:
  • количество заключенных договоров в 2024 г.: 415 600 шт.
  • стоимость автогражданки: Киев 2025 г. — 5 288, Львов 2025 г. — 4 900 грн (франшиза всегда 0 грн, возраст водителя свыше 30 лет и менее 76)
  • среднее время ожидания при обращении в колл-центр в случае ДТП: 17 секунд
  • средний срок урегулирования: до 60 дней
  • входит ли компания в систему Прямого урегулирования? В 2024 году — нет, в 2025 году — да
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На второй позиции разместилась Уника:
  • количество заключенных договоров в 2024 г.: 181 256 шт.
  • стоимость автогражданки: для клиента без ущерба по его вине возрастом В1, Киев, минимальный возраст водителей 36+ стоит 4 815 грн. В1, Львов, минимальный возраст водителей 46 стоит 4 237 грн
  • среднее время ожидания при обращении в колл-центр в случае ДТП: 22 секунд
  • средний срок урегулирования дней: 82% дел до 60 дней, 8% от 60 до 90 дней, 4% от 90 до 120 дней.
  • входит ли компания в систему Прямого урегулирования? Да
«Бронза» в активе СК «Арсенал Страхование»:
  • количество заключенных договоров в 2024 г.: 219 767 шт.
  • стоимость автогражданки: В1 Киев = 5454 грн, В1 Львов = 4586 грн
  • среднее время ожидания при обращении в колл-центр при ДТП: 20 секунд
  • средний срок урегулирования: 51 день
  • входит ли компания в систему Прямого Урегулирования?: Да
В прошлом году тройка призеров была следующей: СК «Инго», СК «Арсенал Страхование» и Уника.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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