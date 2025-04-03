В какой страховой лучше выбрать автогражданку: победитель FinAwards 2025 — Finance.ua

В какой страховой лучше выбрать автогражданку: победитель FinAwards 2025 Сегодня 08:04 — Страхование

Лучший продукт страховой компании: автогражданка». В рамках ежегодной премии FinAwards 2025 , организаторы которой — одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин», назвали топ-3 страховые компании в номинации «».

За победу боролись шесть компаний, а первое место досталось НАСК Оранта.

Руководитель по работе с клиентами Finance.ua и minfin.com.ua Дарья Горбач (слева) вручает награду победителю

Автогражданка от НАСК Оранта:

количество заключенных договоров в 2024 г.: 415 600 шт.

стоимость автогражданки: Киев 2025 г. — 5 288, Львов 2025 г. — 4 900 грн (франшиза всегда 0 грн, возраст водителя свыше 30 лет и менее 76)

среднее время ожидания при обращении в колл-центр в случае ДТП: 17 секунд

средний срок урегулирования: до 60 дней

входит ли компания в систему Прямого урегулирования? В 2024 году — нет, в 2025 году — да

Читайте также Выбран лучший СЕО страховой компании — FinAwards 2025

На второй позиции разместилась Уника:

количество заключенных договоров в 2024 г.: 181 256 шт.

стоимость автогражданки: для клиента без ущерба по его вине возрастом В1, Киев, минимальный возраст водителей 36+ стоит 4 815 грн. В1, Львов, минимальный возраст водителей 46 стоит 4 237 грн

среднее время ожидания при обращении в колл-центр в случае ДТП: 22 секунд

средний срок урегулирования дней: 82% дел до 60 дней, 8% от 60 до 90 дней, 4% от 90 до 120 дней.

входит ли компания в систему Прямого урегулирования? Да

«Бронза» в активе СК «Арсенал Страхование»:

количество заключенных договоров в 2024 г.: 219 767 шт.

стоимость автогражданки: В1 Киев = 5454 грн, В1 Львов = 4586 грн

среднее время ожидания при обращении в колл-центр при ДТП: 20 секунд

средний срок урегулирования: 51 день

входит ли компания в систему Прямого Урегулирования?: Да

В прошлом году тройка призеров была следующей: СК «Инго», СК «Арсенал Страхование» и Уника.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.