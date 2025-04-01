Выбран лучший СЕО страховой компании — FinAwards 2025 Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, прошедшей в Киеве 28 марта 2025 года, выбрали лучшего СЕО страховой компании

В данной номинации были представлены СЕО страховых компаний , под чьим руководством в 2024 году компании добились показателей в развитии. Те руководители, благодаря работе которых компании увеличили количество клиентов и показали значительный финансовый результат.

Золотую награду в этой номинации в 2025 году получил Председатель Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко.

На фото: Председатель Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко.

Под руководством Перетяжко в 2024 году группа компаний ARX достигла уровня 4 млрд грн страховых премий. В последние 11 лет стабильно занимает лидерские позиции на страховом рынке Украины и является самой прибыльной страховой компанией на рынке в течение последних 5 лет.

Компания активно инвестирует в IT и цифровые сервисы, а удовлетворенность клиентов урегулированием ущерба по каско составляет 96%.

Также компания является крупнейшим плательщиком налогов, сборов и поддержки ВСУ — более 450 млн грн в 2024 году (с начала полномасштабного вторжения — почти 1,2 млрд грн уплатили в бюджет Украины). С первых дней большой войны оказали помощь ВСУ на сумму более 80 млн грн.

Кроме того, в сентябре 2024 года компания основала новое направление «Путь ветерана» и развивает это направление. В связи с чем компания вместе с представителями Fairfax в Украине передали 100 тыс. долл., а Fairfax прибавил еще 100 тыс. дол. для поддержки центров Superhumans и «Ветеранська Хата».

Справка Finance. ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год;

Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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