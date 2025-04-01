Выбран лучший СЕО страховой компании — FinAwards 2025 — Finance.ua
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Выбран лучший СЕО страховой компании — FinAwards 2025

Фондовый рынок
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На церемонии награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2025, прошедшей в Киеве 28 марта 2025 года, выбрали лучшего СЕО страховой компании.
В данной номинации были представлены СЕО страховых компаний, под чьим руководством в 2024 году компании добились показателей в развитии. Те руководители, благодаря работе которых компании увеличили количество клиентов и показали значительный финансовый результат.
Золотую награду в этой номинации в 2025 году получил Председатель Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко.
На фото: Председатель Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко.
На фото: Председатель Правления СК «ARX» Андрей Перетяжко.
Под руководством Перетяжко в 2024 году группа компаний ARX достигла уровня 4 млрд грн страховых премий. В последние 11 лет стабильно занимает лидерские позиции на страховом рынке Украины и является самой прибыльной страховой компанией на рынке в течение последних 5 лет.
Компания активно инвестирует в IT и цифровые сервисы, а удовлетворенность клиентов урегулированием ущерба по каско составляет 96%.
Также компания является крупнейшим плательщиком налогов, сборов и поддержки ВСУ — более 450 млн грн в 2024 году (с начала полномасштабного вторжения — почти 1,2 млрд грн уплатили в бюджет Украины). С первых дней большой войны оказали помощь ВСУ на сумму более 80 млн грн.
Кроме того, в сентябре 2024 года компания основала новое направление «Путь ветерана» и развивает это направление. В связи с чем компания вместе с представителями Fairfax в Украине передали 100 тыс. долл., а Fairfax прибавил еще 100 тыс. дол. для поддержки центров Superhumans и «Ветеранська Хата».
Справка Finance. ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год;
  • Каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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