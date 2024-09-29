В какой области ежегодно уменьшается количество новых специалистов (инфографика) — Finance.ua

В какой области ежегодно уменьшается количество новых специалистов (инфографика) Сегодня 14:12

В какой области ежегодно уменьшается количество новых специалистов (инфографика), Фото: freepik

С начала полномасштабного вторжения в Реестр адвокатов было добавлено почти 4,4 тысячи новых адвокатов, и сейчас в нем более 53 тысяч специалистов. Однако каждый год количество новых адвокатов уменьшается.

Такие данные приводят аналитики «Опендатабот».

В общей сложности 53 361 адвокат насчитывается в Реестре адвокатов по состоянию на конец августа 2024 года. С начала полномасштабного вторжения Реестр пополнился на 4370 новых адвокатов.

Впрочем, количество новых адвокатов с каждым годом уменьшается. Если в 2020 году было зарегистрировано 5124 новых адвоката, то уже в этом году — 1708.

1773 адвоката временно остановили свою деятельность, а восемь вовсе ее прекратили с начала полномасштабного вторжения.

Где больше всего адвокатов в Украине

Среди адвокатов в Украине больше мужчин — 60% от общего количества. Доля женщин составляет 40%.

Больше всего адвокатов зарегистрировано в Киевской области — 9127 или 17% от общего количества и в Киеве — 5682 или 10,6%. Далее — Днепропетровская область — 4 016 адвокатов (7,5%), Одесская — 3 992 (7,5%) и Донецкая — 3 932 адвокатов (7,4%).

Больше всего новых адвокатских лицензий с начала полномасштабной войны выдали в Закарпатской (+15,%), Винницкой (+14,6%), Одесской (+14,6%) и Ровенской областях (+13,8%).

Следует отметить, что место выдачи лицензии и фактическое место работы адвоката могут отличаться.

17 218 гривен. Напомним, медианная заработная плата в Украине на начало сентября составляет

Больше всего зарабатывают в Киеве — 21 100 грн, а меньше всего в Черниговской и Сумской областях — по 15 000 грн.

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