В каком городе Украины коворкингами пользовались чаще всего — Finance.ua

В каком городе Украины коворкингами пользовались чаще всего
С ноября по февраль на OLX разместили 515 объявлений об аренде места в коворкинге.
Об этом свидетельствует статистика сайта.
Где больше всего предложений:
- 45% — предложения в Киеве (230 объявлений);
- на втором месте по выбору Одесса — 77 объявлений;
- на третьем — Черновцы с 28 объявлениями.
В общем, предложение в нише коворкингов росло постепенно, начиная с ноября, и достигло пика в январе — 179 активных объявлений об аренде коворкинга или отдельного места там.
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Самый большой ажиотаж среди арендаторов наблюдали в декабре. Тогда интерес составил 1179 откликов, что более чем в три раза превышает спрос в феврале.
Самыми популярными городами, где искали коворкинг в аренду, стали Киев, Одесса, Черновцы, Ивано-Франковск и Черкассы.
Сколько стоит аренда места в коворкинге.
Относительно цен арендодатели предлагали как месячную аренду, так и посуточную оплату за рабочее место.
Например, в Киеве средняя цена места в коворкинге в декабре-январе составила 300 гривен, а в феврале — 250 гривен за сутки. В Ровно, Запорожье и Одессе ценник в феврале колебался в пределах 100–150 гривен в день.
В некоторых западных регионах было дороже. Скажем, в Ивано-Франковске место в коворкинге обошлось бы в 400 гривен, в Хмельницком — в 500 гривен.
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