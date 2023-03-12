В каком городе Украины коворкингами пользовались чаще всего — Finance.ua

В каком городе Украины коворкингами пользовались чаще всего Сегодня 15:07 — Личные финансы

В каком городе Украины коворкингами пользовались чаще всего, Фото: dyvys.info

С ноября по февраль на OLX разместили 515 объявлений об аренде места в коворкинге.

Об этом свидетельствует статистика сайта

Где больше всего предложений:

45% — предложения в Киеве (230 объявлений);

на втором месте по выбору Одесса — 77 объявлений;

на третьем — Черновцы с 28 объявлениями.

В общем, предложение в нише коворкингов росло постепенно, начиная с ноября, и достигло пика в январе — 179 активных объявлений об аренде коворкинга или отдельного места там.

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Самый большой ажиотаж среди арендаторов наблюдали в декабре. Тогда интерес составил 1179 откликов, что более чем в три раза превышает спрос в феврале.

Самыми популярными городами, где искали коворкинг в аренду, стали Киев, Одесса, Черновцы, Ивано-Франковск и Черкассы.

Сколько стоит аренда места в коворкинге.

Относительно цен арендодатели предлагали как месячную аренду, так и посуточную оплату за рабочее место.

Например, в Киеве средняя цена места в коворкинге в декабре-январе составила 300 гривен, а в феврале — 250 гривен за сутки. В Ровно, Запорожье и Одессе ценник в феврале колебался в пределах 100–150 гривен в день.

В некоторых западных регионах было дороже. Скажем, в Ивано-Франковске место в коворкинге обошлось бы в 400 гривен, в Хмельницком — в 500 гривен.

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The Village Україна По материалам:

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