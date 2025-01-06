В Украине в ближайшее время ожидается стабилизация цен на продукты — эксперт Сегодня 12:25 — Личные финансы

В Украине в ближайшее время ожидается стабилизация цен на продукты — эксперт

Несмотря на подорожание продукции в преддверии зимних праздников, уже в конце января украинцы могут ожидать ценовую стабилизацию продуктов, а некоторые товары могут подешеветь.

Такие прогнозы в телеэфире сделал член Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Дмитрий Солончук, передает Укринформ.

«На цены в любом случае влияет курс доллара , потому что многие производители покупают оборудование, транспорт и энергоносители за иностранную валюту. Подорожание, к сожалению, коснулось многих продуктов перед новогодними праздниками. Думаю, в конце января — начале февраля цены на некоторые группы товаров значительно снизятся. Это же касается яиц, в то же время ожидается стабилизация по молочной продукции», — сказал Солончук.

Он подчеркнул, что уже в этом году будет обсужден законопроект по внутренней торговле, которого до сих пор нет в Украине. В частности, это позволит снизить количество перекупщиков и обеспечит аграриям доступ к полкам украинских супермаркетов, что гарантирует справедливую цену как для производителей, так и для потребителей.

Кроме того, отсутствие овощехранилищ прямо влияет и на цены . По мнению эксперта, их должно быть в каждой области не менее 5−6. По его подсчетам на период 2022—2023 годов Украине требовалось минимум 130−140 овощехранилищ.

«К примеру аграрии выращивают картофель и вынуждены продавать его по 8−10 грн/кг, так как нет мест для хранения. Затем через посредников цена для потребителей достигает 30−35 грн/кг. Это приводит к высоким наценкам и неравномерному распределению доходов между аграрием и посредниками», — добавил Солончук.

Он подчеркнул, что хоть сейчас построено до 20 овощехранилищ, однако не хватает как минимум еще сотни таких, чтобы украинский аграрий имел возможность хранить, а потреблял доступную цену на овощи в любой сезон.

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Укрінформ По материалам:

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