В каких странах живут самые богатые люди — UBS Global Wealth Report Сегодня 17:03

В каких странах живут самые богатые люди — UBS Global Wealth Report

В 2024 году мировое богатство выросло на 4,6%. Основными драйверами стали стабильный курс доллара США и активные финансовые рынки, а львиную долю роста обеспечила Северная Америка, на которую пришлось более 11% общего прироста.

Об этом свидетельствует 16-й ежегодный отчет UBS Global Wealth Report, охватывающий более 50 рынков мира.

Кто владеет самым большим богатством

Самый высокий средний уровень богатства на взрослого зафиксирован в Северной Америке — $593 347. Далее следуют Океания ($496 696) и Западная Европа ($287 688).

Однако у более чем половины вошедших в выборку рынков в реальном измерении (т.е. с учетом курса доллара США) уровень среднего богатства на взрослого все же снизился. Потому аналитики сделали такие же замеры в местных валютах.

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Швейцария снова возглавила рейтинг стран по среднему уровню богатства на индивидуальном рынке. В первую пятерку также вошли США, Гонконг, Люксембург и Австралия.

В то же время самый быстрый рост этого показателя отметили в Дании, Южной Корее, Швеции, Ирландии, Польше и Хорватии — все эти страны показали двузначный рост в национальных валютах.

Другие интересные данные из отчета

Наибольшее количество долларовых миллионеров было зафиксировано в США, Китае и Франции, причем на США приходится около 40% миллионеров во всем мире.

Число миллионеров в долларах США выросло на 1,2% в 2024 году, что на более чем 684 тыс. человек больше, чем в 2023 году. При этом в США появилось более 379 тыс. новых миллионеров, а это больше 1 тыс. человек в день.

Миллионеры и перераспределение богатства

В общем, мировое богатство растет со стабильной динамикой: с 2000 года его темпы прироста составляли в среднем на 3,4% ежегодно.

За последнее десятилетие структура глобального благосостояния также изменилась: категория людей с богатством менее $10 тыс. больше не самая многочисленная — ее вытеснила группа с активами от $10 тыс. до $100 тыс.

Тренды будущего

Согласно прогнозам, в течение следующих пяти лет средний уровень богатства продолжит расти. Основными центрами прироста останутся США, Китай, Латинская Америка и Океания.

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Большой блок отчета посвящен распределению богатства между поколениями. В США миллениалы (рожденные после 1981 года) владеют преимущественно потребительскими товарами длительного пользования, недвижимостью и долями в частном бизнесе. Зато беби-бумеры (1946−1964 г. р.) контролируют более $83 трлн чистого богатства — гораздо больше, чем поколение X, миллениалы и «молчаливое поколение» (рожденное до 1945 года).

Ожидается, что в ближайшие 20−25 лет состоится передача активов в размере более $83 трлн. Из них $74 трлн будут переданы между поколениями, а остальные — в рамках супружеских пар. Наибольший объем такого трансфера придется на США ($29 трлн), Бразилию (около $9 трлн) и Китай ($5 трлн).

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