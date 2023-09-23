В каких странах введены туристические налоги и сборы — Finance.ua

В каких странах введены туристические налоги и сборы Сегодня 07:24

В каких странах введены туристические налоги и сборы

Десятки стран и городов, в том числе и в Европе, начали взимать сборы с посетителей, стараясь не только заработать деньги, но и остановить чрезмерный поток туристов. И хотя обычно ежедневная сумма налога невелика, в течение недели семья из четырех человек может заплатить городу более 115 евро, не считая стоимости проживания, транспорта и сувениров.

Какие страны взимают туристические налоги и сборы?

Большинство европейских стран взимает налог с туристов за проживание в отелях:

Австрия — налог на ночлег зависит от провинции, в которой останавливается турист. Как пишет издание Mirror, в Вене и Зальцбурге к счету отеля прибавляется 3% за каждого проживающего.

— налог на ночлег зависит от провинции, в которой останавливается турист. Как пишет издание Mirror, в Вене и Зальцбурге к счету отеля прибавляется 3% за каждого проживающего. Бельгия — сбор взимается за каждую ночь пребывания в Бельгии, однако следует учитывать, что налог не всегда включают в общий счет в отеле, а потому нужно проверять этот нюанс при бронировании, чтобы при выселении из номера вы были готовы к дополнительным расходам. Сумма сбора разнится по городам и зависит от уровня отеля. Обычно это около 7,5 евро.



— сбор взимается за каждую ночь пребывания в Бельгии, однако следует учитывать, что налог не всегда включают в общий счет в отеле, а потому нужно проверять этот нюанс при бронировании, чтобы при выселении из номера вы были готовы к дополнительным расходам. Сумма сбора разнится по городам и зависит от уровня отеля. Обычно это около 7,5 евро. Хорватия — сбор относительно низкий по сравнению с другими странами и особенно не в сезон. Обычно туристам нужно будет оплатить около 1,5 евро за ночь.



— сбор относительно низкий по сравнению с другими странами и особенно не в сезон. Обычно туристам нужно будет оплатить около 1,5 евро за ночь. Франция — размер налога зависит от уровня и категории отеля и колеблется от 0,20 до 4 евро за человека за ночь.



— размер налога зависит от уровня и категории отеля и колеблется от 0,20 до 4 евро за человека за ночь. Германия — обычно налог добавляется к счету за отель и составляет около 5%. Однако во Франкфурте, Гамбурге и Берлине предусмотрены дополнительные сборы на «койки» и «культуру».



— обычно налог добавляется к счету за отель и составляет около 5%. Однако во Франкфурте, Гамбурге и Берлине предусмотрены дополнительные сборы на «койки» и «культуру». Греция — сбор также необходимо платить за каждую ночь в отеле и колеблется он от 0,5 до 4 евро.



Читайте также Нежелательные туристы: какие страны ограничили въезд для россиян

Венгрия — сумма налога зависит от уровня отеля, ведь туристы должны оплатить 4% стоимости номера за каждую ночь.

— сумма налога зависит от уровня отеля, ведь туристы должны оплатить 4% стоимости номера за каждую ночь. Италия — размер налога зависит от города и уровня отеля и обычно колеблется от 3 до 7 евро за ночь, однако в некоторых городах придется заплатить больше.



— размер налога зависит от города и уровня отеля и обычно колеблется от 3 до 7 евро за ночь, однако в некоторых городах придется заплатить больше. Нидерланды — налог распространяется не только на отели, но и на кемпинги, апартаменты и даже частные дома, сдаваемые в аренду. Обычно сумма сбора составляет 7% стоимости проживания. Кроме того, в столице Нидерландов действует налог на сухопутный и водный транспорт для туристов.



— налог распространяется не только на отели, но и на кемпинги, апартаменты и даже частные дома, сдаваемые в аренду. Обычно сумма сбора составляет 7% стоимости проживания. Кроме того, в столице Нидерландов действует налог на сухопутный и водный транспорт для туристов. Португалия — сумма сбора зависит от муниципалитета и составляет от 1 до 3 евро. Важно и то, что самые высокие налоги предусмотрены в пиковые месяцы — с апреля по октябрь, а в межсезонье они ниже обычно вдвое.



— сумма сбора зависит от муниципалитета и составляет от 1 до 3 евро. Важно и то, что самые высокие налоги предусмотрены в пиковые месяцы — с апреля по октябрь, а в межсезонье они ниже обычно вдвое. Словения — налог зависит от популярности города и уровня отеля, в туристических локациях сумма сбора около 3 евро в день.



— налог зависит от популярности города и уровня отеля, в туристических локациях сумма сбора около 3 евро в день. Испания — на Балеарских островах, таких как Ибица или Майорка, налог может достигать 4 евро за ночь. В Барселоне он составляет 2,75 евро, однако он будет увеличиваться уже весной 2024 года. В Валенсии еще не вступил в силу закон о туристическом налоге, однако уже известно, что он будет зависеть от типа жилья, где планирует остановиться турист.



— на Балеарских островах, таких как Ибица или Майорка, налог может достигать 4 евро за ночь. В Барселоне он составляет 2,75 евро, однако он будет увеличиваться уже весной 2024 года. В Валенсии еще не вступил в силу закон о туристическом налоге, однако уже известно, что он будет зависеть от типа жилья, где планирует остановиться турист. Швейцария — налог уплачивается отдельно и не входит в стоимость проживания. Если турист планирует находиться в стране до 40 суток, сумма сбора будет составлять около 2,20 евро за ночь.



— налог уплачивается отдельно и не входит в стоимость проживания. Если турист планирует находиться в стране до 40 суток, сумма сбора будет составлять около 2,20 евро за ночь. Великобритания — налог нужно платить только в Манчестере и составляет он чуть более 1 евро за ночь.



Кроме этого, некоторые страны мира также взимают туристические сборы и не все из них связаны с проживанием в отелях:

В США в разных штатах действуют разные туристические налоги, поэтому при планировании путешествия нужно уточнять информацию о городе, куда вы планируете ехать. Один из самых высоких налогов для туристов в Хьюстоне, там к счету за проживание туристов прибавляется 17%. Также плата за ночевку взимается на Карибских островах.

в разных штатах действуют разные туристические налоги, поэтому при планировании путешествия нужно уточнять информацию о городе, куда вы планируете ехать. Один из самых высоких налогов для туристов в Хьюстоне, там к счету за проживание туристов прибавляется 17%. Также плата за ночевку взимается на Карибских островах. В Индонезии туристический сбор предусмотрен только на острове Бали. Так, туристы должны заплатить около 9 евро местному правительству. Деньги туристов поступают в бюджет, покрывающий расходы на защиту местной среды и балийской культуры.



туристический сбор предусмотрен только на острове Бали. Так, туристы должны заплатить около 9 евро местному правительству. Деньги туристов поступают в бюджет, покрывающий расходы на защиту местной среды и балийской культуры. В Японии система налогов для туристов подразумевает уплату сбора при выезде из страны. Обычно это около 6,5 евро.

система налогов для туристов подразумевает уплату сбора при выезде из страны. Обычно это около 6,5 евро. В Новой Зеландии взимается фиксированная сумма так называемого международного сбора при прибытии туристов. Сейчас эта сумма составляет чуть более 19 евро.



Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.