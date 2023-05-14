В каких странах украинцы массово отказываются от убежища — Finance.ua

В каких странах украинцы массово отказываются от убежища Сегодня 19:30 — Личные финансы

В каких странах украинцы массово отказываются от убежища

В Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.

Об этом сообщается на сайте ЕС.

По данным Евростата, на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС пользовались 3,9 млн бегущих от войны в Украине. В феврале их число достигало 4 млн.

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Больше всего наших граждан остаются в Германии (1 067 755 человек — это 27% всех беженцев в Европе), Польше (976 575 человек — 25%) и Чехии (325 245 человек — 8%).

При этом количество тех, кто пользовался временной защитой в ЕС, с конца февраля 2023 года уменьшилось на 116 930 человек (3%). Столько человек сняли с учета в течение марта 2023 года.

Больше всего отмену статусов временной защиты украинцев зафиксировали в таких странах:

Чехия (-122 585; -27%);

Швеция (-23 635; -49%);

Польша (-17 180; -2%);

Но некоторые страны, наоборот, приняли новых беженцев из Украины.

Большее количество статусов временной защиты по сравнению с февралем предоставили следующие страны:

Германия (+33 125; +3%);

Италия (+7430; +5%);

Румыния (+6640; +6%).

Наибольшая доля украинских беженцев в соотношении с местным населением (2−3%) живут в Чехии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии.

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