В каких странах украинцы массово отказываются от убежища — Finance.ua

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В каких странах украинцы массово отказываются от убежища

Личные финансы
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В каких странах украинцы массово отказываются от убежища
В каких странах украинцы массово отказываются от убежища
В Европе остается все меньше украинцев с временной защитой. Только в марте 2023 года с учета сняли более 100 тысяч украинских беженцев.
Об этом сообщается на сайте ЕС.
По данным Евростата, на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС пользовались 3,9 млн бегущих от войны в Украине. В феврале их число достигало 4 млн.
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Больше всего наших граждан остаются в Германии (1 067 755 человек — это 27% всех беженцев в Европе), Польше (976 575 человек — 25%) и Чехии (325 245 человек — 8%).
При этом количество тех, кто пользовался временной защитой в ЕС, с конца февраля 2023 года уменьшилось на 116 930 человек (3%). Столько человек сняли с учета в течение марта 2023 года.
Больше всего отмену статусов временной защиты украинцев зафиксировали в таких странах:
  • Чехия (-122 585; -27%);
  • Швеция (-23 635; -49%);
  • Польша (-17 180; -2%);
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Но некоторые страны, наоборот, приняли новых беженцев из Украины.
Большее количество статусов временной защиты по сравнению с февралем предоставили следующие страны:
  • Германия (+33 125; +3%);
  • Италия (+7430; +5%);
  • Румыния (+6640; +6%).
Наибольшая доля украинских беженцев в соотношении с местным населением (2−3%) живут в Чехии, Эстонии, Польше, Литве, Болгарии.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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