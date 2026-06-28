В каких странах $1000 зарабатывают быстрее всего (инфографика) Сегодня 14:01 — Мир

Где в мире $1000 зарабатывают быстрее всего, а где нужно больше времени

Работники в разных странах мира тратят кардинально разное количество рабочего времени, чтобы заработать $1000. В Колумбии для этого требуется около 86 часов работы, тогда как в Люксембурге и Исландии всего 16 часов.

Согласно исследованию Visual capitalist, разница между странами-лидерами и аутсайдерами превышает пятикратный разрыв даже после учета отличий в покупательной способности.

Где $1000 зарабатывают быстрее всего, а где нужно больше времени

В рейтинге доминируют страны Европы. В частности, лидерами стали Люксембург и Исландия, где для заработка в $1000 среднестатистический работник тратит примерно 16 часов.

Менее 20 часов нужно также в Швейцарии, Норвегии, Дании и Нидерландах.

Высокие зарплаты здесь сочетаются с развитыми экономиками и высокой производительностью труда.

Американскому работнику нужно около 22 часов, чтобы заработать $1000. Это один из лучших показателей среди ОЭСР, однако США все еще отстают от лидеров рейтинга.

Страны, где дольше всего зарабатывают 1000 долларов, Инфографика: Visual capitalist

Больше времени для зарабатывания $1000 нужно в Колумбии и Мексике — около 86 часов и 78 часов соответственно. Это более чем в три раза дольше, чем в США, и более чем в четыре раза больше, чем в Люксембурге.

Хотя работники в этих странах нередко работают примерно столько же или даже больше часов в год, чем в более развитых экономиках, их средний уровень заработной платы остается значительно ниже.

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