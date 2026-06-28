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В каких странах $1000 зарабатывают быстрее всего (инфографика)

Мир
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Где в мире $1000 зарабатывают быстрее всего, а где нужно больше времени
Где в мире $1000 зарабатывают быстрее всего, а где нужно больше времени
Работники в разных странах мира тратят кардинально разное количество рабочего времени, чтобы заработать $1000. В Колумбии для этого требуется около 86 часов работы, тогда как в Люксембурге и Исландии всего 16 часов.
Согласно исследованию Visual capitalist, разница между странами-лидерами и аутсайдерами превышает пятикратный разрыв даже после учета отличий в покупательной способности.

Где $1000 зарабатывают быстрее всего, а где нужно больше времени

В рейтинге доминируют страны Европы. В частности, лидерами стали Люксембург и Исландия, где для заработка в $1000 среднестатистический работник тратит примерно 16 часов.
Менее 20 часов нужно также в Швейцарии, Норвегии, Дании и Нидерландах.
Высокие зарплаты здесь сочетаются с развитыми экономиками и высокой производительностью труда.
Американскому работнику нужно около 22 часов, чтобы заработать $1000. Это один из лучших показателей среди ОЭСР, однако США все еще отстают от лидеров рейтинга.
Страны, где дольше всего зарабатывают 1000 долларов
Страны, где дольше всего зарабатывают 1000 долларов, Инфографика: Visual capitalist
Больше времени для зарабатывания $1000 нужно в Колумбии и Мексике — около 86 часов и 78 часов соответственно. Это более чем в три раза дольше, чем в США, и более чем в четыре раза больше, чем в Люксембурге.
Хотя работники в этих странах нередко работают примерно столько же или даже больше часов в год, чем в более развитых экономиках, их средний уровень заработной платы остается значительно ниже.
Ранее Finance.ua писал, что в 2026 году средняя зарплата в Украине составляет 30,5 тыс. гривен. Однако некоторые специалисты могут получать доход, превышающий этот показатель. Это касается журналистов, инженеров по программному обеспечению и начальников смен в промышленности.
По материалам:
Finance.ua
РаботаЗарплата
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