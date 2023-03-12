В каких случаях могут пересчитать страховые выплаты: разъяснение — Finance.ua
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В каких случаях могут пересчитать страховые выплаты: разъяснение

Личные финансы
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В каких случаях могут пересчитать страховые выплаты: разъяснение
В каких случаях могут пересчитать страховые выплаты: разъяснение
Страховые выплаты гражданам Украины могут быть пересчитаны в нескольких случаях. Перерасчет может быть как индивидуальный, так и массовый.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Как отмечается, согласно закону, индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат может производиться в связи с изменением степени утраты профессиональной трудоспособности человека или изменением состава семьи умершего. Перерасчет выплат может производиться в случае соответствующего обращения потерпевшего или члена его семьи.
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Что касается массового пересчета, то он осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине.
Сообщается, что в 2023 г. максимальный коэффициент увеличения страховых выплат составляет 1,197. Поэтому размер выплаты увеличится не больше чем на 1500 гривен.
Отметим, что к страховым относятся следующие выплаты:
  • помощь при временной нетрудоспособности;
  • единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности (назначается на основании справки МСЭК по определению процента потери профессиональной трудоспособности);
  • ежемесячные страховые выплаты;
  • выплаты в случае перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
  • ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;
  • страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти пострадавшего (единовременная помощь семье; единовременная выплата каждому лицу, находившемуся на содержании потерпевшего; ежемесячные страховые выплаты).
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