В каких случаях могут пересчитать страховые выплаты: разъяснение — Finance.ua

В каких случаях могут пересчитать страховые выплаты: разъяснение Сегодня 19:10 — Личные финансы

В каких случаях могут пересчитать страховые выплаты: разъяснение

Страховые выплаты гражданам Украины могут быть пересчитаны в нескольких случаях. Перерасчет может быть как индивидуальный, так и массовый.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Как отмечается, согласно закону, индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат может производиться в связи с изменением степени утраты профессиональной трудоспособности человека или изменением состава семьи умершего. Перерасчет выплат может производиться в случае соответствующего обращения потерпевшего или члена его семьи.

Что касается массового пересчета, то он осуществляется без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине.

Сообщается, что в 2023 г. максимальный коэффициент увеличения страховых выплат составляет 1,197. Поэтому размер выплаты увеличится не больше чем на 1500 гривен.

Отметим, что к страховым относятся следующие выплаты:

помощь при временной нетрудоспособности;

единовременная помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности (назначается на основании справки МСЭК по определению процента потери профессиональной трудоспособности);

ежемесячные страховые выплаты;

выплаты в случае перевода на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти пострадавшего (единовременная помощь семье; единовременная выплата каждому лицу, находившемуся на содержании потерпевшего; ежемесячные страховые выплаты).

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