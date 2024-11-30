В каких регионах Украины самые дешевые авто с пробегом — Finance.ua

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В каких регионах Украины самые дешевые авто с пробегом

Личные финансы
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В каких регионах Украины самые дешевые авто с пробегом
В каких регионах Украины самые дешевые авто с пробегом
Цены на автомобили с пробегом в Украине существенно отличаются, в зависимости от региона.
Институт исследований авторынка проанализировал стоимость подержанных авто в разных областях и определил, где они самые низкие, а где самые высокие.
«Начать следует с того, что данный обзор нельзя трактовать как „одна и та же модель в разных регионах стоит по разному“, это общий срез средних цен из интернет-объявлений, который частично позволяет понять покупательную способность в области, сориентироваться по среднему ценовому диапазону, вокруг которого сконцентрировано большинство предложений, а также увидеть картину предложения, что помогает с выбором», — пояснили авторы исследования.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Эту диаграмму рассмотрим, начав с нижней части: такие области, как Херсонская, Донецкая и Луганская, расположены в непосредственной близости к боевым действиям, а части территорий этих областей временно оккупированы. Эти обстоятельства не позволяют локальным авторынкам работать там по полной. Парк, который будет впоследствии составлять предложение, обновляется медленно, поэтому средние цены там самые низкие.
Если дальше рассмотреть список сверху вниз, можно проследить определенную географическую привязку к расстоянию до линии столкновения — чем дальше регион от нее, тем выше цены, что в свою очередь свидетельствует о более высокой активности на локальном авторынке.
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Верхняя часть диаграммы, от Львовской до Черновицкой области — приближены к западной границе, то есть граничащей с Европой, откуда поставляются «свежепригнанные» авто в Украину. Известно, что средний возраст импортируемых легковых автомобилей меньше, чем тех, которые перепродаются на внутреннем рынке, поэтому и средние цены в этих областях выше, поскольку в предложениях на интернет-сайтах объявлений есть немало ввезенных машин.
Что касается исключений, то к ним относится Киевская область, где, в частности, Киев лидирует по продажам новых авто, которые впоследствии пополняют предложение на «вторичке», уменьшая средний возраст и повышая средние цены. Еще один регион, который не относится к западным, — Одесская область. В свое время, до блокирования оккупантами морских путей, там был развит бизнес по поставке, ремонту, продаже запчастей и готовых автомобилей, прибывающих из Америки, Кореи и Китая. Маршруты доставки сейчас изменились, однако большинство бизнесов осталось, и продолжает работать в этой же сфере.
Итак, где средние цены выше — больше «свежепригнанных» авто, больше выбор таких, а также более активный автобизнес в целом.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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