ТОП-5 подержанных автомобилей, которые легче всего продать в Украине — Finance.ua

ТОП-5 подержанных автомобилей, которые легче всего продать в Украине
Во время войны в Украине спрос на подержанные автомобили остается высоким. Украинцы выбирают бюджетные, практичные авто с автоматической коробкой передач и хорошим техническим состоянием. Эксперт по автомобильному рынку, директор автосалона CarCity Константин Литвинов рассказал о самых популярных моделях и их особенностях.
Лидеры продаж: бюджетные авто на автомате (4−6 тыс. долларов)
Легче всего продаются автомобили, которым от 15 до 20 лет. Это компактные модели с недорогим сервисом. Покупатели обращают внимание на состояние кузова и двигателя. В эту категорию входят:
- Peugeot 206/307;
- Hyundai Sonata;
- Hyundai Getz;
- Kia Cerato;
- Volkswagen Golf/Jetta.
Цена таких автомобилей колеблется в пределах 4−6 тысяч долларов.
Второй сегмент: авто из Америки и Европы (6−10 тыс. долларов)
Популярные машины, пригнанные из-за границы, имеют «адекватные» повреждения и возраст 5−10 лет. Стоимость таких автомобилей составляет 6−10 тысяч долларов. Самые популярные модели:
- Volkswagen Passat (NMS);
- Audi A4/A6;
- Ford Fusion (2,5л);
- Hyundai Sonata;
- Kia Optima;
- Nissan Altima;
- Mazda (3,6);
- Toyota Camry;
- Skoda Octavia.
Кроссоверы среднего класса (10−14 тыс. долларов)
Кроссоверы пользуются значительным спросом благодаря универсальности и надежности. В этом сегменте покупатели обращают внимание на пробег и комплектацию автомобилей. Наиболее популярные модели:
- Mazda CX-3/CX-5;
- BMW X1/X3 (F-кузов);
- Volkswagen Tiguan;
- Kia Sportage;
- Hyundai Tucson;
- Nissan Rogue;
- Nissan Qashqai;
- Jeep Compass.
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