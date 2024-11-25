ТОП-5 подержанных автомобилей, которые легче всего продать в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 подержанных автомобилей, которые легче всего продать в Украине

Технологии&Авто
22
Во время войны в Украине спрос на подержанные автомобили остается высоким. Украинцы выбирают бюджетные, практичные авто с автоматической коробкой передач и хорошим техническим состоянием. Эксперт по автомобильному рынку, директор автосалона CarCity Константин Литвинов рассказал о самых популярных моделях и их особенностях.
Лидеры продаж: бюджетные авто на автомате (4−6 тыс. долларов)
Легче всего продаются автомобили, которым от 15 до 20 лет. Это компактные модели с недорогим сервисом. Покупатели обращают внимание на состояние кузова и двигателя. В эту категорию входят:
  • Peugeot 206/307;
  • Hyundai Sonata;
  • Hyundai Getz;
  • Kia Cerato;
  • Volkswagen Golf/Jetta.
Цена таких автомобилей колеблется в пределах 4−6 тысяч долларов.
Второй сегмент: авто из Америки и Европы (6−10 тыс. долларов)
Популярные машины, пригнанные из-за границы, имеют «адекватные» повреждения и возраст 5−10 лет. Стоимость таких автомобилей составляет 6−10 тысяч долларов. Самые популярные модели:
  • Volkswagen Passat (NMS);
  • Audi A4/A6;
  • Ford Fusion (2,5л);
  • Hyundai Sonata;
  • Kia Optima;
  • Nissan Altima;
  • Mazda (3,6);
  • Toyota Camry;
  • Skoda Octavia.
Кроссоверы среднего класса (10−14 тыс. долларов)
Кроссоверы пользуются значительным спросом благодаря универсальности и надежности. В этом сегменте покупатели обращают внимание на пробег и комплектацию автомобилей. Наиболее популярные модели:
  • Mazda CX-3/CX-5;
  • BMW X1/X3 (F-кузов);
  • Volkswagen Tiguan;
  • Kia Sportage;
  • Hyundai Tucson;
  • Nissan Rogue;
  • Nissan Qashqai;
  • Jeep Compass.

Собираетесь в путешествие мечты? Заказывайте Зеленую карту на Finance.ua в несколько кликов 🚙

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.