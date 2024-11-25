ТОП-5 подержанных автомобилей, которые легче всего продать в Украине — Finance.ua

ТОП-5 подержанных автомобилей, которые легче всего продать в Украине Сегодня 21:33 — Технологии&Авто

Во время войны в Украине спрос на подержанные автомобили остается высоким. Украинцы выбирают бюджетные, практичные авто с автоматической коробкой передач и хорошим техническим состоянием. Эксперт по автомобильному рынку, директор автосалона CarCity Константин Литвинов рассказал о самых популярных моделях и их особенностях.

Лидеры продаж: бюджетные авто на автомате (4−6 тыс. долларов)

Легче всего продаются автомобили, которым от 15 до 20 лет. Это компактные модели с недорогим сервисом. Покупатели обращают внимание на состояние кузова и двигателя. В эту категорию входят:

Peugeot 206/307;

Hyundai Sonata;

Hyundai Getz;

Kia Cerato;

Volkswagen Golf/Jetta.

Цена таких автомобилей колеблется в пределах 4−6 тысяч долларов.

Второй сегмент: авто из Америки и Европы (6−10 тыс. долларов)

Популярные машины, пригнанные из-за границы, имеют «адекватные» повреждения и возраст 5−10 лет. Стоимость таких автомобилей составляет 6−10 тысяч долларов. Самые популярные модели:

Volkswagen Passat (NMS);

Audi A4/A6;

Ford Fusion (2,5л);

Hyundai Sonata;

Kia Optima;

Nissan Altima;

Mazda (3,6);

Toyota Camry;

Skoda Octavia.

Кроссоверы среднего класса (10−14 тыс. долларов)

Кроссоверы пользуются значительным спросом благодаря универсальности и надежности. В этом сегменте покупатели обращают внимание на пробег и комплектацию автомобилей. Наиболее популярные модели:

Mazda CX-3/CX-5;

BMW X1/X3 (F-кузов);

Volkswagen Tiguan;

Kia Sportage;

Hyundai Tucson;

Nissan Rogue;

Nissan Qashqai;

Jeep Compass.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.