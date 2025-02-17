В каких регионах Испании вырос уровень преступности — Finance.ua

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В каких регионах Испании вырос уровень преступности

Мир
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В каких регионах Испании вырос уровень преступности
В каких регионах Испании вырос уровень преступности
Министерство внутренних дел Испании отчиталось о небольшом снижении уровня преступности в стране по итогам 2024 года — на 0,3%.
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Самфй большой рост преступности зафиксирован в Арагоне (на 5,4%), на Канарских и Балеарских островах (2,9% и 2,4% соответственно) и Кантабрии (2,4%).
При этом Мадрид лидирует среди регионов, где преступность снизилась — 2,9%.
Далее следуют Риоха (-1,5%), Валенсия (-1,3%) и Андалусия (-0,8%).
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Ранее мы писали о «лучших местах» в мире для мошенников.
Чаще всего аферистов можно встретить в испанском Бенидорме и Берлине.
1. Бенидорм, Испания
Бенидорм является одним из самых популярных мест для отдыха, которое чаще всего используют мошенники.
2. Берлин, Германия
Столица Германии была одним из самых популярных мест, которые использовали мошенники, чтобы обмануть туристов.
3. Ибица, Испания
Ибица — лучшее место для вечеринок в Испании, но, к сожалению, ее часто используют мошенники, чтобы обмануть отдыхающих.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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