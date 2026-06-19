В каких областях лучше всего продаются новые автомобили Сегодня 04:27 — Технологии&Авто

Автомобиль в салоне

В мае самые большие объемы продаж новых легковых автомобилей в Украине пришлись на Киев, Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую и Львовскую области. Именно эти регионы обеспечили 66% всех продаж новых легковых автомобилей в месяц.

Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

Какие регионы стали лидерами по продажам

Крупнейшим региональным рынком новых автомобилей остается Киев. В мае жители столицы приобрели 2111 новых легковых автомобилей.

Второе место заняла Киевская область, где было зарегистрировано 577 новых автомобилей.

В пятерку также вошли:

Днепропетровская область с показателем 397 авто,

Одесская область — 269 авто,

Львовская область — 251 авто.

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Какие автомобили покупают

Самой популярной моделью на большинстве крупнейших региональных рынков стал компактный кроссовер Renault Duster.

Исключением была Львовская область, где наибольшим спросом пользулся среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq.

Ранее мы сообщали , что спрос на электромобили в Украине снижается. В мае 2026 года украинцы приобрели 2652 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV).

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