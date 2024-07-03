В каких направлениях фриланса конкуренция растет больше всего — Finance.ua

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В каких направлениях фриланса конкуренция растет больше всего

Личные финансы
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В каких направлениях фриланса конкуренция растет больше всего
В каких направлениях фриланса конкуренция растет больше всего
Война — катализатор изменений для многих сфер. Украинский рынок удаленной работы не исключение. Осенью 2023 года изменился тренд по гендерному фактору — фриланс набирает популярность среди женщин: количество их регистраций превысило показатели мужчин.
По данным исследования фриланс-сервиса Freelancehunt, конкуренция среди фрилансеров в популярных специализациях за первые 5 месяцев 2024 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, из 57 популярных специализаций конкуренция снизилась в 37, среди которых:
  • Написание статей — снижение на 20,6%.
  • Видеореклама — на 16,6%.
  • Иллюстрации и рисунки — на 16,2%.
  • Дизайн интерфейсов — на 14,7%.
  • Поисковое продвижение (SEO) — на 13,8%.
  • Анимация — на 12,8%.
  • Аудио и видеомонтаж — на 10,2%.
  • Дизайн мобильных приложений — на 6,4%.
  • Дизайн сайтов — на 4,8%.
  • Разработка шрифтов — на 4,4%.
Где конкуренция растет? В то же время аналитики говорят, что совсем иная ситуация у веб-разработчиков и маркетологов. Популярность направления по продвижению бизнеса в соцсетях и контекстной рекламе растет. Также увеличивается конкуренция среди специалистов, занимающихся веб-разработкой, созданием сайтов под ключ, их сопровождением, разработкой интернет-магазинов.
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«Конечно, мобилизация и другие факторы могут влиять на рынок труда, но глобальных изменений мы сейчас не наблюдаем. В мае-июне 2024 года мы видим незначительное снижение общего количества активных фрилансеров, работающих на сервисе, в 12%, но оно может быть частично связано с сезонностью», — комментирует ситуацию директор компании Freelancehunt Валентин Зюзин.
Среди менее популярных у фрилансеров направлений также специализации, в которых растет конкуренция:
  • Разработка под iOS (iPhone и iPad) — увеличение на 61,9%.
  • IP-телефония и VoIP — на 60,6%.
  • Машинное обучение — на 46,9%.
  • Гибридные мобильные приложения — на 46,7%.
  • Разработка на Go — на 45,1%.
  • Разработка под Android — на 43,1%.
  • Компьютерные сети — на 41,7%.
  • Разработка на Node. js — на 40%.
  • Системное программирование — на 35,8%.
  • Разработка на Swift — на 33,1%.
  • Разработка на Python — на 29,6%.
  • Разработка ботов — на 26%.
То есть, видим, что на рынке формируется новая тенденция — количество мужчин, желающих перейти на фриланс, снижается, а конкуренция в преимущественно «мужских» специализациях растет. Это свидетельствует о том, что они предпочитают фриланс и выбирают его основным местом работы.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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