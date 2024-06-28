Среди женщин набирает популярность фриланс: какие профессии самые популярные — Finance.ua

Среди женщин набирает популярность фриланс: какие профессии самые популярные Сегодня 09:03 — Личные финансы

Среди женщин набирает популярность фриланс: какие профессии самые популярные

В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров начало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. Сейчас она составляет 59%.

Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt

Отмечается, что ключевым фактором таких изменений является полномасштабная война, мобилизация мужчин и изменения в экономике. Мобилизация создает дефицит рабочей силы на рынке труда, но на фрилансе ситуация гораздо лучше.

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Как свидетельствуют данные украинской платформы по поиску работы, среди работающих специалистов просадка против прошлого года составляет не более 8%.

С октября-ноября 2023 года стала расти популярность фриланса среди женщин.

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«По времени это совпало с активными обсуждениями законопроекта о мобилизации. Логично предположить, что это оказало определенное влияние на рост доли женщин среди новых фрилансеров», — отмечают аналитики.

Они добавляют, что изменение тренда на рынке фриланса в Украине открывает новые возможности для женщин-фрилансеров, помогает освоить новые профессии, способствует гендерному равенству на рынке труда.

Какие профессии самые популярные

Сейчас среди новых фрилансеров-женщин популярны следующие специализации:

копирайтинг, написание статей, рерайтинг;

дизайн интерфейсов;

оформление страниц в соцсетях;

переводы на английский;

контент-менеджер;

аудио и видеомонтаж;

дизайн сайтов;

SMM;

логотипы, баннеры, дизайн визиток и полиграфия;

дизайн мобильных приложений;

разработка презентаций;

обработка фото, иллюстрации и рисунки.

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Build Portal По материалам:

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