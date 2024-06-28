Среди женщин набирает популярность фриланс: какие профессии самые популярные — Finance.ua

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Среди женщин набирает популярность фриланс: какие профессии самые популярные

Личные финансы
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Среди женщин набирает популярность фриланс: какие профессии самые популярные
Среди женщин набирает популярность фриланс: какие профессии самые популярные
В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров начало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. Сейчас она составляет 59%.
Об этом сообщает украинский сервис фриланса Freelancehunt.
Отмечается, что ключевым фактором таких изменений является полномасштабная война, мобилизация мужчин и изменения в экономике. Мобилизация создает дефицит рабочей силы на рынке труда, но на фрилансе ситуация гораздо лучше.
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Как свидетельствуют данные украинской платформы по поиску работы, среди работающих специалистов просадка против прошлого года составляет не более 8%.
С октября-ноября 2023 года стала расти популярность фриланса среди женщин.

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«По времени это совпало с активными обсуждениями законопроекта о мобилизации. Логично предположить, что это оказало определенное влияние на рост доли женщин среди новых фрилансеров», — отмечают аналитики.
Они добавляют, что изменение тренда на рынке фриланса в Украине открывает новые возможности для женщин-фрилансеров, помогает освоить новые профессии, способствует гендерному равенству на рынке труда.

Какие профессии самые популярные

Сейчас среди новых фрилансеров-женщин популярны следующие специализации:
  • копирайтинг, написание статей, рерайтинг;
  • дизайн интерфейсов;
  • оформление страниц в соцсетях;
  • переводы на английский;
  • контент-менеджер;
  • аудио и видеомонтаж;
  • дизайн сайтов;
  • SMM;
  • логотипы, баннеры, дизайн визиток и полиграфия;
  • дизайн мобильных приложений;
  • разработка презентаций;
  • обработка фото, иллюстрации и рисунки.
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По материалам:
Build Portal
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