В каких городах Украины чиновники чаще всего требуют взятки — Finance.ua

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В каких городах Украины чиновники чаще всего требуют взятки

Казна и Политика
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В каких городах Украины чиновники чаще всего требуют взятки
В каких городах Украины чиновники чаще всего требуют взятки, Фото: freepik
Самый высокий индекс частоты коррупционных действий в Черновцах, Днепре и Одессе.
Об этом стало известно из исследования социологической группы Рейтинг, которое провели в 21 городе Украины.
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В антирейтинг с высокими показателями также попали Львов, Полтава, Ивано-Франковск и Винница.

В каких городах меньше всего коррупции

Низкие показатели проявлений коррупции, по оценке респондентов, наблюдаются среди исследуемых городов в Черкассах, Луцке, Сумах и Чернигове.
В каких городах Украины чиновники чаще всего требуют взятки

Где именно наблюдалась коррупция в городах

Чаще всего жители городов встречались с коррупцией в:
  • медицинских учреждениях — 19% опрошенных;
  • учебных заведениях — 8%;
  • полиции — 6%.
Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 21 городе Украины — Киев и все областные центры, где ситуация с безопасностью позволяла провести исследование — с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью face-to-face интервью дома у респондентов.
Выборка состоит из 16 800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Полученные данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту с использованием национальных статистических данных (по состоянию на 1 января 2022 года).
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Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 49%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Напомним, по данным Опендатабот, в 2023 году в Реестр коррупционеров попали 2,4 тыс. человек. Это почти втрое меньше по сравнению с 2021 годом.
Самым богатым регионом оказались Львовщина и Киевщина. А самая популярная причина попадания в реестр — предложение выгоды за действия или бездействие во власти.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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