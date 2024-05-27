Война, коррупция и слабая судебная система: что отпугивает иностранных инвесторов от Украины — Finance.ua
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Война, коррупция и слабая судебная система: что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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Война, коррупция и слабая судебная система: что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
Война, коррупция и слабая судебная система: что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
Иностранные инвесторы сдержанно-негативно оценивают инвестиционный климат в Украине. Среди основных факторов, влияющих на него — война, коррупция и слабая судебная система.
Об этом говорится в ответе Европейской Бизнес Ассоциации на запрос УНН.
«Следует сказать, что иностранные инвесторы весьма сдержанно оценивают инвестиционный климат Украины, можно сказать, даже сдержанно-отрицательно, и больше занимают позицию наблюдения», — отметили в ЕБА.
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В Ассоциации добавили, что иностранные инвесторы приезжают в Украину, изучают разные возможности, но массово средства в украинский бизнес не вкладывают.
«Мы в Ассоциации ежегодно проводим Инвестиционный индекс, чтобы понимать, какая ситуация с инвестициями. В конце 2023 года интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины незначительно снизился — до 2,44 балла из 5 возможных (2,48 балла во второй половине 2022 года). Пока большинство, а именно 84% опрошенных директоров членских компаний Ассоциации, считают инвестклимат неблагоприятным», — отметили в ЕБА.
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По их данным, около половины респондентов (48%) указывают на ухудшение инвестиционного климата, 39% считают, что существенных изменений не произошло, и 13% считают, что инвестклимат улучшился.
Полномасштабная военная агрессия россии против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором и третьем местах — коррупция и слабая судебная система.
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«Как вы видите из цифр, ситуацию нельзя назвать положительной. Так что каждый инвестор, готовый инвестировать в Украину, можно сказать, на вес золота. И каждого честного инвестора нужно защищать и поддерживать. Ведь это прежде всего о репутации страны и доверии. Если мы как страна будем приоритизировать и одних будем поддерживать, а другим будем мешать работать, то, в конце концов, все же будет негативное влияние будем испытывать только мы как страна. Ведь другие будут не готовы заходить в страну, понимая, что правила игры могут быть нечестными», — подчеркнули в ЕБА.
В Ассоциации считают, что особенно сейчас к справедливости, равным и честным правилам игры Украине стоило бы очень и очень внимательно относиться, потому что экономику нужно не просто поддерживать, но и стимулировать и развивать. А для этого, в частности, нужен новый капитал.
По материалам:
УНН
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